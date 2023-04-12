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陸對台貿易調查 陸學者：希望台灣貿易體制對陸能公平

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
中國大陸不只是台灣最大貿易夥伴，更是最大順差來源地。圖為高雄港貨櫃碼頭。記者劉學聖／攝影
中國大陸不只是台灣最大貿易夥伴，更是最大順差來源地。圖為高雄港貨櫃碼頭。記者劉學聖／攝影

大陸商務部12日公告對台灣進行2,455項產品進行貿易壁壘調查引發台灣社會熱議。對此，上海東亞研究所助理所長包承柯對本報表示，兩岸間貿易長期處在非常不平衡狀態，大陸商務部此舉是希望台灣對大陸商品有更多鬆動與放寬，讓大陸商品能有正常渠道交易，去掉「歧視性」內容，同時推動台灣貿易體制對大陸產品能更公平，讓兩岸貿易往來更加密切、更加規範、更加長久有利。

包承柯說明，台灣商品往大陸出口很多是利用大陸對台優惠政策，特別《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）簽署後，台商往大陸出口產品越來越多，相形之下，台灣並未對大陸產品開放市場。而大陸官方此舉是希望單方面優惠關係要形成一些「平衡」。

包承柯說，目前商務部公告停留在「調查」範疇，是要從制度層面上觀察，台灣對大陸商品存在哪些歧視性、不規範、不公平做法。關鍵還是希望兩岸處於世界貿易組織（WTO）自由貿易框架下能有公平、自由貿易合理環境，並希望台灣在制度上開放對大陸商品開放市場

他說，民進黨過往再處理兩岸經貿關係上多以政治需要來劃分謀定，從近幾年口罩、防疫藥品與抗原篩劑等，都會刻意避開採購大陸商品，這在商業環境構成歧視。兩岸同處於WTO框架下，沒有理由對彼此商品有政治上歧視安排。

包承柯認為一般對於歧視性貿易政策會有兩種反應方式：一種消極反應是讓交往歸零，比如直接取消ECFA，停止讓利，但這肯定不利兩岸、不利於台灣；另一種則是積極應對，比如希望台灣制度能做改正，讓雙方都能享受共享自由貿易。

據他觀察，從大陸官方近期持續推政策，讓台商台企享受制度性優惠，大陸希望台商在大陸經濟發展中獲得自己的機會，對台灣商品開放市場，也因此並不會採取消極做法，ECFA基本思考方向與政策方向不會改變，會繼續執行。

包承柯指出，兩岸之間處在特殊環境，兩岸政治對峙導致兩岸溝通不暢通，大陸方面如果通過WTO架構來解決一些問題，是否有效還要看調查結果，同時也要看台灣方面是否有意改變前述兩岸貿易上的不公平問題。

台商 大陸商務部 ECFA

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