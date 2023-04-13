山西新能源裝機 占全省三分之一
根據大陸國家電網山西省電力公司（國網山西電力）消息，2023年一季度，山西電網新能源裝機4131萬千瓦，占全省發電總裝機規模的三分之一。
中新社報導，作為中國大陸重要的綜合能源基地和全國首個能源革命綜合改革試點，山西近年來持續推進能源綠色轉型，各類電源裝機規模持續增長。
數據顯示，一季度山西省發電裝機容量達到1.22億千瓦。其中，燃煤機組為保供主力電源，裝機7094萬千瓦，占比58.1％；新能源裝機4131萬千瓦，10年增長超20倍，占比33.8％；燃氣、生物質等機組裝機758萬千瓦，占比6.2％；水電機組裝機225萬千瓦，占比1.9％。
此外，該省發電、外送電及新能源消納增幅明顯。一季度，山西全省發電量1115億千瓦時，同比增長9.9％；全省外送電量380億千瓦時，同比增長16.7％，創歷史同期最好水平；新能源發電量207億千瓦時，同比增長25.2％，占全省發電量18.6％，利用率98.02%。
大陸國網山西電力表示，將持續加大重點項目投資力度，預計十四五末，全省新能源裝機超8000萬千瓦。
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