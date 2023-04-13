新能源汽車評議基地 南沙揭牌

中國大陸WTO/TBT-SPS國家通報諮詢中心（廣州）新能源汽車技術貿易措施研究評議基地（評議基地），11日在南沙自貿區揭牌。

中新社報導，評議基地由廣州市場監督管理局、中國海關總署國際檢驗檢疫標準與技術法規研究中心以及廣州海關聯合共建，是中國大陸目前在新能源汽車整車及產業鏈領域唯一設置的技術性貿易措施研究評議基地。

該基地將直接服務汽車尤其是新能源汽車的貿易出口，深入對接新能源汽車企業，以新能源汽車技術貿易措施為關注點，深入研究目標國家和地區的市場准入門檻，以組織和承辦相關通報評議為主要手段，以應對技術研發為主要措施，增強國際交涉應對的政策儲備，為企業跨越技術貿易壁壘提供技術支撐。

評議基地還對中國大陸主要汽車出口市場的標準、法規、合格評定程序等影響貿易的技術要求進行研究和評價，遵循國際協議形成代表中國大陸的技術意見，提升大陸新能源汽車在國際市場風險應對能力和競爭能力。

廣州市是大陸三大汽車生產基地之一。南沙已逐漸構築起以廣汽豐田整車項目為龍頭，以新能源汽車項目為擴展，以智能網聯汽車為發展方向的汽車產業鏈群新格局。評議基地將有助南沙打造汽車國際綜合服務樞紐。