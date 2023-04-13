海南旅遊「黃金季」 免稅購物火熱

第三屆中國國際消費品博覽會（簡稱消博會）正在舉行，根據11日舉行的全球消費創新暨免稅與旅遊零售大會消息，隨著海南旅遊業第一季度的「黃金季」旺盛表現，海南離島免稅購物今年前三個月持續火熱，同比增長顯著。

中新社報導，海南旅遊市場通常有淡旺季之分，每年在春節假期達到頂峰，之後就逐步進入淡季。今年有所不同的是，旅遊業從春節的「黃金周」變成「黃金月」，延展成一季度的「黃金季」。

初步統計，今年一季度海南全省接待遊客2680萬人次，增長20.2％，實現旅遊總收入530億元（人民幣，下同），增長25％。

據海南省人民政府代省長劉小明介紹，海南通過優化免稅購物環境、吸引國際一線品牌入駐、改善免稅品進口設施條件、持續開展促銷活動等舉措，推動境外高端購物回流。一季度，海南離島免稅店總銷售額達203億元，增長29％。

「我們旗下三亞國際免稅城成為全球銷量最高單體免稅店，海口國際免稅城成功開業並成為全球最大單體免稅店，中國中免順利在香港H股上市並連續兩年保持全球第一旅遊零售商地位。」中國旅遊集團有限公司董事長陳寅說，2022年集團整體實現盈利，今年一季度接待人次、營業收入均已超過疫情前水平。

陳寅認為，中國旅遊集團的上述業績表現，是大陸經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的一個縮影，也是全球旅遊消費分享中國機遇、市場機遇的一個例證。

「海南離島免稅市場大牌進駐、百花爭豔的景象，是海南自貿港影響力和吸引力與日俱增的縮影。」本屆消博會上，三亞海旅免稅城攜8個離島免稅市場首進品牌參展，海旅免稅城副總經理陳倩雲表示，將持續吸引更多品牌入駐海南，推動旅遊零售行業蓬勃發展，為旅客帶來更優質的消費體驗。