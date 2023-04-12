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陸對台貿易壁壘調查 陸委會：徒增對台業者干擾

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸委會回應大陸對台進行貿易壁壘調查。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會回應大陸對台進行貿易壁壘調查。（圖／聯合報系資料照片）

大陸商務部12日公告，對台灣發起貿易壁壘調查，涉及2,455項商品。對此，陸委會傍晚回應說，兩岸曾就產品進口問題進行磋商，惟因故未能完成，陸方當時亦已充分理解我方立場，本次陸方宣布進行貿易壁壘調查，我方認為「徒增對我方業者之干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展」。

陸委會表示，兩岸於2001年底及2002年初先後加入WTO，由於雙方在加入WTO過程中，並未就貨品貿易進行協商，為維護我方利益，在台灣地區與大陸地區貿易許可辦法第8條明定，准許輸入台灣的大陸物品項目，須符合不危害國家安全及對相關產業無重大不良影響的條件。

陸委會說明，多年來政府依此規定，持續檢討中國大陸物品輸入項目，目前我方尚未對陸方開放的農工產品約有2,000餘項。

陸委會接著表示，針對前述我方未對中國大陸開放部分產品進口的問題，兩岸雙方曾進行磋商，惟因故未能完成，陸方當時亦已充分理解我方立場。

因此，陸委會說，本次陸方宣布對我2,455項產品進行貿易壁壘調查，我方認為徒增對我方業者之干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展。

陸委會最後表示，政府相關機關將持續密注本案後續發展，對於業者可能面臨的問題亦將予以必要協助。

按照大陸商務部2005年發布，《對外貿易壁壘調查規則》，若被調查國（地區）政府承諾取消或調整作法，或提供適當貿易補償、屢行經濟貿易條約協定義務等，大陸商務部可決定中止調查。若最後大陸商務部認定構成貿易壁壘，則應視情況採取以下措施：（一）進行雙邊磋商；（二）啟動多邊爭端解決機制；（三） 採取其他適當的措施。

陸委會 大陸商務部

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