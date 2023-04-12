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憂AI造成資料外洩 大陸決禁ChatGPT

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
ChatGPT恐洩個資，中國金融單位決禁止使用。（路透）
ChatGPT恐洩個資，中國金融單位決禁止使用。（路透）

ChatGPT恐洩個資，中國金融單位決禁止使用。中國人民銀行旗下的支付產業協會日前指出，由於ChatGPT等聊天機器人可能涉及跨國洩漏用戶個資，因此建議會員業者應謹慎使用。

需評估使用的資安風險

據《南華早報》報導，中國支付清算協會在聲明中指出，支付產業的從業人員必須配合當地的網路使用規定，而且在執行業務時，應該全面評估使用ChatGPT或其他工具的風險。

該協會也提醒工作人員使用聊天機器人時，不該上傳關於國家、金融業與自家公司的機密文件或資料。

由OpenAI推出的ChatGPT目前在中國並無法公開使用，雖然第三方開發人員曾設法透過微信讓用戶可以存取，但相關程式很快又被騰訊下架。於是部分用戶便透過虛擬私人網路與虛擬外國電話號碼繞過防火牆，繼續在中國使用ChatGPT。

打造ChatGPT有難度

去年ChatGPT推出後大受歡迎，引發許多中國科技業者也陸續推出自家版本，但由於網路生態系統被監督及缺少先進晶片等諸多客觀條件，勢必會阻礙中國打造出能與ChatGPT相比擬的聊天機器人企圖。

上個月在全國人民代表大會時，中國科學技術部部長王志剛曾表示，「因為有道德疑慮，政府在迎頭趕上ChatGPT這件事上必須先停看聽。」

中國擬管制AI工具

據《Tech Wire Asia》報導，中國國家互聯網信息辦公室在4月11日公布1項草案，在中國提供生成式AI服務與工具的企業必須避免提供歧視性內容、錯誤資訊，及侵害個人隱私或智慧財產權的內容。

目前還沒有其他國家針對AI工具制定法規，但由於中國政府對資料隱私的重視，短期內相關法令的制定並不令人意外。根據草案規定，違反者可能會被處以最高人民幣10萬元的罰款或是終止服務。

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ChatGPT AI 個資

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