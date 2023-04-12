大陸宣布對台灣發起貿易壁壘調查 涉及2,455項商品

大陸商務部12日發布公告指出，將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2,455項商品，調查應在10月12日前結束，或者最晚可延長至2024年1月12日。

據大陸商務部官網12日消息，指其於2023年3月17日收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會正式提交的貿易壁壘調查申請書，「申請人請求就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查」。

官方表示，經過對申請人的資格、申請調查的措施、申請調查措施所涉及的產品、申請調查措施造成的負面貿易影響及相關證據材料進行的審查，申請人與申請書、相關證據都符合「對外貿易壁壘調查規則」，就此，大陸商務部決定自2023年4月12日起就臺灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。

具體而言，上述單位申請所涉及2,455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。官方可採用問卷、實地核查等方式「向利害關係方了解情況，進行調查」。

官方指調查應在10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日。過程中，利害關係方及公眾可通過商務部網站貿易救濟調查局子網站查詢案件公開信息，或到商務部貿易救濟公開信息查閱室查找、閱覽、抄錄並複印案件公開信息。