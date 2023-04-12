快訊

高中表演性社團沒落？昔秒爆滿現恐倒社…成功手語社長嘆「新課綱影響大」

淡大前副校長留遺書「腦部病變智能已失」墜樓亡 醫：高知識份子對失智更敏感

日本旅遊淨土還剩哪裡？ 鄉民推爆2處：觀光客不多又漂亮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸宣布對台灣發起貿易壁壘調查 涉及2,455項商品

聯合報／ 大陸中心/即時報導
大陸商務部宣布，就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。 美聯社
大陸商務部宣布，就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。 美聯社

大陸商務部12日發布公告指出，將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2,455項商品，調查應在10月12日前結束，或者最晚可延長至2024年1月12日。

據大陸商務部官網12日消息，指其於2023年3月17日收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會正式提交的貿易壁壘調查申請書，「申請人請求就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查」。

官方表示，經過對申請人的資格、申請調查的措施、申請調查措施所涉及的產品、申請調查措施造成的負面貿易影響及相關證據材料進行的審查，申請人與申請書、相關證據都符合「對外貿易壁壘調查規則」，就此，大陸商務部決定自2023年4月12日起就臺灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。

具體而言，上述單位申請所涉及2,455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。官方可採用問卷、實地核查等方式「向利害關係方了解情況，進行調查」。

官方指調查應在10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日。過程中，利害關係方及公眾可通過商務部網站貿易救濟調查局子網站查詢案件公開信息，或到商務部貿易救濟公開信息查閱室查找、閱覽、抄錄並複印案件公開信息。

大陸商務部

延伸閱讀

繞過美元 大陸與巴西達成首筆人民幣跨境結算

不是小朋友專屬！陸麥當勞「超迷你蛋捲冰淇淋」免費送，大人也能「一招」免費領

RCEP將全員生效 陸商務部：全球最大自貿區進入新階段

內蒙到北京 「西氫東送」納國家規畫

相關新聞

RCEP將全員生效 陸商務部：全球最大自貿區進入新階段

近日菲律賓正式向東協秘書長交存「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）核准樞，標誌著RCEP將在所有15個成員國全面生效...

陸人瘋存錢「經濟內需收效有限」 謝金河曝警訊：朝日本失落的路走來

1989年日本資產泡沫即將吹破前夕，日本人如癡如醉，日經指數大漲到38957，一個日本可以買下4個美國，日本人買遍世界。泡沫吹破後，日本人努力還錢，這一還，還了卅年，這一段時間，日本的個人及企業都不敢借錢。

阿里版ChatGPT 亮相

在ChatGPT熱潮下，大陸科技公司紛推出人工智慧大模型。阿里巴巴集團董事會主席兼執行長張勇昨（11）日在雲峰會上發布阿...

大陸宣布 就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查

大陸商務部12日公告，「決定自2023年4月12日起就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。被調查措施及涉及產品：...

繞過美元 大陸與巴西達成首筆人民幣跨境結算

巴西總統魯拉到訪大陸之際，中國工商銀行（巴西）有限公司宣佈成功辦理首筆跨境人民幣結算業務，這是2023年2月21日大陸央...

中澳談妥大麥關稅 有助澳洲生產商更快重返中國市場

根據中國商務部網站昨晚發布，商務部發言人就中澳解決大麥爭端達成共識發表聲明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦