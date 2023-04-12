2023中山台灣經貿交流會登場 攜手並進、共贏未來

2023年中山市工商聯與台商經貿交流會11日在台北及中山隆重登場，活動以「攜手並進、共贏未來」為主題，聚焦中山「十大艦隊」特色產業，全面促進兩岸文化與經濟交流，並提升中山知名度暨影響力。

活動由中山市海峽兩岸交流促進會主辦與中山市台商投資企業協會協辦，採線上線下形式舉行，在台北以視訊連線中山會場，進行中山市營商環境推介，進一步與台灣重點產業企業代表進行對接交流。

中山是台商布局重鎮，自1988年第一家台資企業隆成日用製品公司落戶以來，台資企業在中山蓬勃發展，至2022年底中山市累計批准台資企業1,390家，現有台資企業915家，廣泛分布於電子、IT、化工、五金、機械、製鞋、製衣、照明、運動器材、健康醫療等領域。其中華利集團市值突破人民幣千億，緯創資通中山廠入選全球「燈塔工廠」，成為中山台企艦隊裡的明星

中山市台商投資企業協會會長陳世岳致詞時表示，中山市是台商投資熱土，至今累計逾千家台企在此投資興業。中山地處粵港澳大灣區的幾何中心，區位優勢得天獨厚，產業鏈配套完整便捷，政務服務高效便利，生活配套優質，是宜居、宜業、宜遊之城，期許有志者來中山追夢、築夢、圓夢。

陳世岳進一步指出，目前中山正啟動幾個大項目，包括粵港澳大灣區核心樞紐工程、連結深圳和中山的「深中通道」明年開通，連接廣州南沙和中山的南中城際工程已動工建設，將為企業帶來更多發展機遇。他強調，中山台商協會將發揮平台作用，當好當地政府與企業橋樑，做好服務工作，助力台商台資企業發展壯大。

廣東省政府今年工作報告指出，要推進大灣區珠江口一體化高品質發展試點，打造環珠江口100公里「黃金內灣」。中山正深化與橫琴、前海、南沙等重大大陸國家平台合作、攜手共建「黃金內灣」，迎來建設省級改革創新實驗區機遇，亦協助推動大台企轉型升級，建設海峽兩岸經濟文化交流合作示範區等。