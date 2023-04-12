鵬鼎控股：營收增速放緩 加快布局汽車及服務器用板

籠罩於高庫存、市場需求疲軟陰雲下的PCB企業，去年經營有所承壓，鴻海集團旗下A股上市公司、行業龍頭廠商鵬鼎控股淨利潤逆市上揚，在12日舉行的業績會上，公司將原因歸結於優化產品結構、控本、數字化轉型等。並加快對服務器、智能汽車等市場的開拓。

根據財報，鵬鼎控股2022年營收人民幣362.11億元，年增8.69%，相比2021年的11.6%，營收增速放緩；淨利潤人民幣50.12億元，年增51.07%。

談及為何今年未作全年的營收和利潤指引，今年營收是否將繼續增長，公司董事長沈慶芳坦言，今年經營環境面臨較多不確定性，具體經營業績情況可關注公司月度營收公告。

行業大環境不佳，PCB市場漲勢減弱。據Prismark統計，2022年全球PCB產業總產值達817.41億美元，年增1.0%，遠低於2021年24.1%的增速。

鵬鼎控股副總經理兼董秘周紅解釋，利潤增長的原因，一是公司產品結構不斷優化，高附加值產品營收比例持續提升；二是去年市場環境不太景氣的情況下，公司進一步加強了成本管控、精細化管理。

三是公司從去年開始全面布局數字化轉型，使生產效率、產品良率得到進一步提升。

近年來，鵬鼎控股不斷拓展產品品類。具體來看，消費電子及計算機用板產品營收佔比從2017年的21%提升至2022年的36%；汽車及服務器用板由2021年的0.65%提升至去年的0.87%。

隨著汽車產業從電子化進入智能化、電動化時代，以及全球數據流量指數級增長、信息化建設提速，汽車電子及服務器市場快速崛起，或驅動相關PCB產品需求高增。

鵬鼎控股顯然在加快對服務器、智能汽車等市場的開拓。根據公司3月披露的定增預案（二次修訂稿），募集資金主要用途之一包括擬投入人民幣11.2億元進行年產338萬平方英尺汽車板及服務器板項目的建設，以進一步擴大產能。

周紅透露，公司2023年資本開支預算是人民幣33億元，主要投向包括淮安第一園區汽車電子及服務器用板項目等。

鵬鼎控股在服務器領域主要定位高端服務器用板；在汽車領域，公司應用於電池模塊的FPC類產品已經供貨，同時佈局ADAS以及車用影像感測產品等市場，目前已有包括自駕域控制器、雷達模組、攝像模組等在內的多款車載產品批量供貨。

鵬鼎控股今年第1季營收出現波動。公司披露的月度營收簡報顯示，今年1月、2月合併營收較去年同期數據分別增加20.39%、2.67%，3月合併營收人民幣19.18億元，年減32.20%。

鵬鼎控股表示，3月本就屬於公司生產淡季，今年上半年，消費電子行業需求仍然承壓，同時，去年同期基數相對較高。