比特大陸薪酬改革涉嫌年齡歧視 員工稱將維權

隨著近年半導體市場需求的持續增長，芯片產業鏈各環節人才缺口問題不斷顯現。《中國集成電路產業人才白皮書（2019—2020年版）》指出，預計到2023年前後，全行業人才需求將達到76.65萬人左右，其中人才缺口將達到20萬人。智聯招聘近日發佈的《2023年春招市場行情周報（第四期）》也顯示，芯片工程師、人工智能工程師在春節後四周連續霸榜高薪職業前兩名，且平均招聘薪酬環比持續上漲，在節後第四周分別達到28422元/月和25148元/月，高於節後第三周的薪酬，高技術崗位有較好前景。

盡管近兩年高薪搶人的熱潮已開始減退，但是總體上看，我國集成電路行業仍然處於人才需求旺盛期，從業人才短缺痛點問題一定時期內將依然存在。

然而就是這樣一個以「越老越吃香」著稱的芯片領域，竟然出現了年齡歧視的情況。集微網獲悉，今年一季度以來，鑛機芯片龍頭比特大陸開始執行員工結構薪酬改革，並且在進行績效考核時加入「年齡分」，基準年齡之上，年紀越大扣分越多。有涉事員工認為此舉違反勞動法，並表示將拿起法律武器維權。

員工不滿年齡歧視

一位比特大陸員工王為告訴集微網，在最新的薪酬調整方案中，原本的固定工資調整為基礎工資+績效工資兩部分，而績效工資與職級掛鉤，T3x、T4x、T5x三檔職級績效工資比例分別為30%、50%、70%。在績效考核時，最終的分數還與年齡掛鉤，如果年齡超過基準線，績效就要扣分。

根據集微網獲得的一份比特大陸績效考核細則顯示，其中一項績效打分原則正是職級、年齡對照表。不同職級均設置了參考年齡，在某個職級上，年齡每大一歲，績效分減一分。

「比如應屆博士默認職級T2，參考年齡25歲，會減多少分？」已經有十多年芯片設計經驗的王為表示，他入職2年左右，當時職級劃分方案也是剛推出，沒有參考性，定的職級比較低，僅T32，今年升了一級。根據這份打分細則，年近40的他無故就要被扣掉近10分績效分，最後得分很低，很難合格，毫無疑問會被扣工資。

要培養出一個合格乃至優秀的芯片設計工程師至少需要數年，巨大的時間成本決定了崗位競爭力。其次，設計經驗也是芯片行業非常寶貴的價值，所以如果從事芯片行業的工程師，按理說是不應該會出現「中年危機」的。

「薪酬改革、根據績效考核評定薪資這些無可厚非，但是以年齡來劃分工作成果，這顯然不合理甚至已經違法了。」王為氣憤地表示，「我才40來歲，自認正值當打之年，年富力強，而且芯片設計看重經驗積累，可以說是越老越喫香，憑什麽進行年齡歧視？」

王為表示，比特大陸已從北京公司開始執行這一方案，如果不同意簽字的員工，則拿賠償走人。他認為這就是變相逼員工同意降薪，否則就走人。

「過去一段時間以來，公司推行年輕化政策，規定超過35歲不能當一線經理，現在管理層全是年輕人甚至應屆生，比如有一個副總經理是去年7月份剛畢業的。」王為透露，「雖然招了很多應屆生，可能也確實有能力強的，但是乾活大多數還是社招的『老』員工。」

晉升無望、薪資無法拿足全額，可能還要被能力不如自己的年輕人PUA，比特大陸許多「大齡員工」早已怨聲載道，在脈脈等職場社區大吐苦水，少部分員工已準備通過各種途逕維護自身權益。

目前比特大陸IC設計業務主要在北京比特大陸和算能，前者主要進行鑛機芯片開發，後者則是AI芯片和RISC-V CPU開發。

今年1月，比特大陸剛推出新一代新鑛機S19j Pro+，算力高達122T，功耗3355W，能效比27.5J/T，整體性能相比S19j Pro提升10%。「公司的芯片一直保持快速疊代，鑛機芯片平均4個月左右就更新一代，算能也幾乎一年一代，所以研發部門一直保持高強度工作。」王為表示「由於年輕人比例高，這次績效改革涉及的人員不算多。對年輕人來說幾乎不受影響，所以基本都簽字了。」

薪酬制度調整或不合法

資深人力資源總監小美告訴集微網，勞動合同法第四條規定，用人單位應當依法建立和完善勞動規章制度，保障勞動者享有勞動權力、履行勞動義務。用人單位在製定、脩改或者決定有關勞動報酬、工作時間等直接涉及勞動者切身利益的規章制度或重大事項時，應當經職工代表大會或全體職工討論，提出方案和意見，與工會或職工代表平等協商確定，而不能自行其是。

「勞動立法如此設計，正是為了避免用人單位自定霸王條款，侵犯勞動者權益。”小美強調，「薪酬制度的調整無疑是與員工利益直接相關的，如果比特大陸在執行新規章之前，沒有與員工代表大會或全體員工討論協商，顯然不符合法律規定。」

根據比特大陸某鑛機器件供應商的招股書，比特大陸在2022年上半年營收規模仍保持增長，與同行業一致。而上市鑛機製造商嘉楠耘智業績顯示，2022年一、二季度營收增幅分別達到236.67%、52.74%。根據該供應商與比特大陸的訪談，後者2022年上半年業績較2021年同期仍持續增長。據一位業內人士則分析，比特大陸2022年營收或超過100億美金。因此，資金問題應該不會是造成比特大陸這次薪酬改革的主要原因。

據了解，比特大陸推行薪酬新制度前並未與員工進行協商討論。天眼查還顯示，比特大陸近年來與員工勞工糾紛不斷。作為一家曾經衝刺IPO的全球企業，為何會出現這樣的操作，仍然令人費解。而據王為表示，比特大陸的法務「已經走得差不多了」。

王為也表示，準備拿起法律武器維護自己的利益。

王為的故事相信在整體就業市場中也不是個例。隨著我國人口結構的演變，勞動者平均年齡呈現不斷上升趨勢，與年齡相關的職場焦慮日益顯著，年齡歧視成為社會關注的熱點話題，不乏一些企業認為35歲意味著工作熱情和工作精力下降，而忽視產業轉型升級所需的人力支撐和資源經驗儲備。尤其在半導體行業這樣注重經驗積累、高層次人才匱乏的領域，「年齡歧視」與市場需求趨勢背道而馳，極易造成就業市場人才浪費與斷層，增加勞動者焦慮，重則引發一系列經濟和社會問題。

對此，去年的二十大報告已經強調，要消除影響平等就業的不合理限制和就業歧視，使人人都有通過勤奮勞動實現自身發展的機會。2022年政府工作報告也曾提出，要堅決防止和糾正性別、年齡等就業歧視，著力解決侵害勞動者合法權益的突出問題。今年兩會以來，全國多地公務員考試已放寬35周歲限制，在破除年齡歧視方面率先進行引領和示範。

值得注意的是，就業年齡歧視之所以普遍存在，重要原因是缺乏明確、直接、有效的法律和政策依據，執法和監督部門難以開展有針對性的行動，使用人單位存在年齡歧視行為的違法成本極低。因此相關法律制度的完善迫在眉睫。

鑛機芯片巨頭遭遇多事之鞦

就在薪酬改革事件發酵的同時，近日媒體又爆出比特大陸因個人所得稅代繳問題違法被罸2400餘萬元。上述分析人士指出，去年以來比特大陸就存在稅務問題，這次罰款相較比特大陸每年繳納的巨額稅款相對較少，涉及個人所得稅的嚴重性也較低，不過此舉也凸顯中國政府開始對加密貨幣行業進行稅務稽查。

2013年，比特大陸推出搭載55nm芯片的螞蟻鑛機S1，憑借低功耗在當年第一輪比特幣牛市中一砲打響。在2018年計劃港股上市時，比特大陸估值達到120-150億美元，一度壟斷接近九成的比特幣鑛機市場。2018年後行情急轉直下，幣價暴跌、競爭對手湧現，2019年詹尅團、吳忌寒兩位創始人陷入奪權風波；隨後經歷蓆卷全球的疫情，以及2021年5月我國監管部門出台政策限制比特幣挖鑛和交易行為。市場浮沉之下，稱霸「鑛圈」的比特大陸多次衝擊IPO失敗。

2021年初，創始人內鬥以比特大陸分拆結束，BTC.com、比特小鹿與海外鑛場以9000萬美金估值分拆後，歸屬吳忌寒團隊；比特大陸其他業務（鑛機、AI、螞蟻鑛池、國內鑛場等）歸屬詹尅團。詹克團為其統領下的比特大陸喬遷寫下「無數因緣創比特，櫛風沐雨啓心台」的祝福，但是從當前該公司難以理解的內部管理來看，似乎仍未從內鬥、分拆後的混沌中走出。

比特微、億邦國際、嘉楠科技、比特大陸在2017-2019的市場份額變化 圖源：硬氪

另一邊，競爭者正在迅速逼近。昔日的鑛機三巨頭中，嘉楠科技、億邦國際已分別於2019、2020年成功登陸那斯達克，詹克團想要竭力摁住的比特微，據悉也已在2021年初秘密向SEC遞交上市申請書並已通過，更是在迅速蠶食比特大陸的份額。

而根據Gartner的數據，曾經名列大陸IC設計前五名的比特大陸，已在不斷的風風雨雨中跌至去年的20名之外。

（注：文中王為、小美均為化名）