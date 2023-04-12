巴西總統今到訪 陸學者：加強重大國際問題的外交配合

巴西總統魯拉12日將抵達大陸訪問，也是他3月底因身體抱恙而延遲行程後所恢復的訪問。外界除了雙方的政治與經貿等關係外，也對俄烏衝突的雙方立場相當關注，而大陸學者認為，雙方在俄烏衝突立場具代表性，魯拉此次訪問大陸也是希望加強雙方在重大國際問題上的立場協調與外交配合。

大陸官媒環球時報12日引述中國社科院拉丁美洲研究所研究員周志偉分析指，巴西與大陸在俄烏衝突上的立場具有一定代表性。他認為，發展中國家在全球安全治理層面的利益是相同的，在全球安全領域的立場也比較一致。「不論是中國的和平立場，還是魯拉提出的和平倡議，都是基於全球和平的安全觀，在包括廣大發展中國家在內的世界大多數國家中形成共鳴」。

周志偉並指出，在全球地緣政治經濟關係複雜的局面下，大陸在全球事務上表現出積極有為的態度，得到了高度認可，越來越多國家希望與其合作，「魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）此次出訪中國，也是希望加強與中國在重大國際問題上的立場協調和外交配合」。

上海大學特聘教授、拉美研究中心主任江時學則提到，大陸的發展和國際地位的上升，許多發展中國家看到發展的希望，產生與中國大陸加強關係的強烈願望，發展中國家的凝聚力也逐漸增強。「這必然會產生國際效應，發展中國家和重要新興市場國家獨立自主的全球安全觀和繁榮發展的經濟面貌將為動盪的國際局勢注入穩定的因素」。

而在經濟面上，鳳凰衛視引述大陸中國現代國際關係研究院拉美所副所長孫岩峰解讀指出，魯拉訪問代表團企業家高達數百名，凸顯巴西企業界對發展中巴經貿關係的高度期待。2022年雙邊經貿額已經突破1,700億美元，顯示雙方貿易互補性和強大韌性。

他分析，這次隨團訪問有很多肉類加工廠，希望把巴西牛肉、豬肉、雞肉輸出大陸，或者超越傳統貿易往來，通過工業化與產能合作提升巴西對陸出口的高附加價值，把農產品更深度加工出口等；也能看到巴西產業界希望拓展合作範圍，如新能源、汽車等，更希望做技術、專利合作、吸收大陸投資等。

對於有巴媒提到魯拉此次訪陸最主要議程之一是加入「一帶一路」倡議，孫岩峰則解讀，巴西鄰國近年已紛紛與大陸簽署「一帶一路」協議或備忘錄，而儘管大陸與巴西雙方沒有正式簽署一帶一路協議，但也有在此精神下的合作，比如超高壓輸電線路、水庫、港口等建設等，「巴西方面已經認為『一帶一路』會給巴西帶來更多紅利」。