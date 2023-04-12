天津港首季吞吐量 創新高

根據天津港集團消息，天津港集團一季度完成貨物吞吐量1.14億噸，同比增長4.71%；集裝箱完成504.7萬標準箱，同比增長9.09%，創出首季吞吐量歷史新高，取得首季開門紅。

中新社報導，據悉，天津港集團積極發展壯大港口經濟，與天津市各區深化合作，先後與河北區、武清區、南開區簽署戰略合作協議，攜手推進港產城融合發展。著力完善集裝箱航線布局，進一步織密外貿遠洋幹線網絡；成功開通沃爾沃汽車出口歐洲班輪航線，進一步鞏固天津口岸滾裝樞紐優勢。天津港集團先後在新加坡、香港等地開展招商推介活動，成功舉辦港航聯席會、春雨行動濱海新區及五大功能區產品說明會。 天津港集團相關負責人稱，集團重點貨類、重點航線生產作業效率屢創新高，一季度先後8次打破作業紀錄，中遠海運、馬士基、地中海等船公司的多條航線效率保持全球領先水平。

暢通海鐵聯運通道，積極拓展陸海雙向物流網絡，全力打造精品班列，廣泛推廣一單制服務模式，拓展以港口為樞紐的全程物流服務，發布「海鐵聯運服務標準」，打造效率更高、成本更低、功能更強的多式聯運物流體系，海鐵聯運保持高質量發展態勢。

下一步，天津港集團將增強發展動能，深化港航合作，加快建設世界一流綠色智慧樞紐港口，努力推動港、產、城融合發展，助力天津北方國際航運樞紐建設，為更好服務京津冀協同發展和共建一帶一路作出新的更大貢獻。