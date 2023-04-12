長三角樞紐 浙江嘉興成外資新重鎮

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

嘉興是浙江接軌上海的橋頭堡，是長三角區域交通樞紐城市，區位優勢得天獨厚。隨著長三角一體化發展戰略的深入實施，嘉興成為外資企業投資集聚新重鎮。

中新社報導，實地走訪嘉興，發現這裡的外資企業增資擴產、加碼布局，一片火熱場景，是什麼讓他們如此充滿信心？

「中國的新能源汽車產業正在爆發，我們預計今年和去年一樣，實現25%左右的高速增長。」日本電產汽車馬達（浙江）有限公司電驅動統括部總監王夫偉說。

自1999年日本電產芝浦（浙江）有限公司落戶以來，日本電產集團已經在平湖先後設立16家企業，業務橫跨家電、汽車、服務等諸多領域。

王夫偉說，得益於長三角地區完備的產業鏈體系，中國工廠已成為日本電產集團在全球的母工廠。日本電產計畫未來5年內占據大陸新能源汽車驅動電機市場的半壁江山。 　　

在嘉興，像日本電產這樣的外企並非個例。3月15日，安費諾嘉力訊（海鹽）連接技術有限公司年產6億件新能源汽車電子連接器件與零組件技改項目成功簽約，這也是美國安費諾集團在海鹽的第四個項目。

「這裡區位優勢好、營商環境好，政策扶持也給力。」安費諾嘉力訊（海鹽）連接技術有限公司總經理楊蘇杭說，項目建成達產後，預計可新增年產值3.5億元人民幣。

「外企投了又投的背後，考量的是一個地方的開放程度、創新程度、服務質量等方方面面的實力。」平湖市商務局局長趙振寧表示，今年以來，平湖招商團隊主動出擊，吸引了一批科技含量高、帶動能力強的優質外資項目落地生根、築鏈建群，豐富地方產業層次。

日本 外資

延伸閱讀

郭台銘剛結束訪美行程 12日再出發訪日

日本團隊為台灣獨家研發 「微醉」芒果冰風味沙瓦登場

「鈴芽之旅」全台票房破2.2億 登大陸日本動畫電影冠軍

應對中國措辭強烈 日本外交改變路線

相關新聞

中國大陸 面臨通貨緊縮

大陸國家統計局昨（11）日公布，3月消費者物價指數（CPI）年增0.7%，創18個月新低，主因菜價、油價及汽車價格下跌較...

阿里版ChatGPT 亮相

在ChatGPT熱潮下，大陸科技公司紛推出人工智慧大模型。阿里巴巴集團董事會主席兼執行長張勇昨（11）日在雲峰會上發布阿...

陸投資前景 特斯拉、好市多點讚

投建新門店、新工廠、新平台，全球CEO密集訪問中國大陸……近期，外資企業在大陸動作頻頻。外企不僅看好大陸經濟未來，更為這...

長三角樞紐 浙江嘉興成外資新重鎮

嘉興是浙江接軌上海的橋頭堡，是長三角區域交通樞紐城市，區位優勢得天獨厚。隨著長三角一體化發展戰略的深入實施，嘉興成為外資...

天津港首季吞吐量 創新高

根據天津港集團消息，天津港集團一季度完成貨物吞吐量1.14億噸，同比增長4.71%；集裝箱完成504.7萬標準箱，同比增...

陸：中澳大麥關稅問題達共識

根據大陸商務部網站昨晚發布，商務部發言人就中澳解決大麥爭端達成共識發表聲明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦