長三角樞紐 浙江嘉興成外資新重鎮

嘉興是浙江接軌上海的橋頭堡，是長三角區域交通樞紐城市，區位優勢得天獨厚。隨著長三角一體化發展戰略的深入實施，嘉興成為外資企業投資集聚新重鎮。

中新社報導，實地走訪嘉興，發現這裡的外資企業增資擴產、加碼布局，一片火熱場景，是什麼讓他們如此充滿信心？

「中國的新能源汽車產業正在爆發，我們預計今年和去年一樣，實現25%左右的高速增長。」日本電產汽車馬達（浙江）有限公司電驅動統括部總監王夫偉說。

自1999年日本電產芝浦（浙江）有限公司落戶以來，日本電產集團已經在平湖先後設立16家企業，業務橫跨家電、汽車、服務等諸多領域。

王夫偉說，得益於長三角地區完備的產業鏈體系，中國工廠已成為日本電產集團在全球的母工廠。日本電產計畫未來5年內占據大陸新能源汽車驅動電機市場的半壁江山。

在嘉興，像日本電產這樣的外企並非個例。3月15日，安費諾嘉力訊（海鹽）連接技術有限公司年產6億件新能源汽車電子連接器件與零組件技改項目成功簽約，這也是美國安費諾集團在海鹽的第四個項目。

「這裡區位優勢好、營商環境好，政策扶持也給力。」安費諾嘉力訊（海鹽）連接技術有限公司總經理楊蘇杭說，項目建成達產後，預計可新增年產值3.5億元人民幣。

「外企投了又投的背後，考量的是一個地方的開放程度、創新程度、服務質量等方方面面的實力。」平湖市商務局局長趙振寧表示，今年以來，平湖招商團隊主動出擊，吸引了一批科技含量高、帶動能力強的優質外資項目落地生根、築鏈建群，豐富地方產業層次。