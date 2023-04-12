長沙機械總產值近2千億人民幣 居陸之冠

湖南省人民政府新聞辦公室10日召開記者會，介紹第三屆長沙國際工程機械展覽會情況。根據記者會消息，2022年，長沙工程機械產業集群規模企業總產值1990億元（人民幣，下同），利潤約90億元，行業的資產總額、營業收入、利潤總額連續13年居中國大陸首位。

中新社報導，長沙工程機械產業集群擁有5家「全球工程機械50強」企業，形成了產業規模大、創新能力強、集聚程度高、品種規格齊、發展模式新、國際化步伐快等六大優勢。

湖南正加速推動工程機械產業向世界級產業群邁進。

第三屆長沙國際工程機械展覽會將於5月12日至15日在長沙舉行，以「高端化、智能化、綠色化——新一代工程機械」為主題。

屆時，將有全球1500家企業參展，展出產品超過2萬件。展會期間，主機企業全球首款新品超過30個，新技術首次發佈將超過200項，配套件企業新技術新產品發佈達到1000項。本屆展會還吸引了60個國家的駐大陸使團、商務機構、駐大陸企業、國際商協會近2000名國際嘉賓與會，共享發展機遇。

人民網報導，此次展會同期將舉辦開幕式、國際工程機械產業鏈大會、國際工程機械技術發展高峰論壇、國際工程機械創新產品與創新技術金齒輪獎評選、長沙國際工程機械展覽會智能化裝備競技展演等多場賽事展演、行業論壇和超過100場企業商務峰會，預計吸引包括國際國內重要嘉賓、參展商、採購商等近8萬人聚集長沙，展會對接國際經貿規則，拓展區域合作半徑，將極大激活全球工程機械貿易，預計現場成交簽約有望超過人民幣500億元。

湖南省工業和信息化廳一級巡視員黃學工表示，第四次工業革命和第三次能源革命，正給行業帶來前所未有的超級技術機遇期，數位化、電動化、動力新能源、國際化正成為工程機械行業發展的新趨勢、大趨勢。湖南將以培育壯大產業主體和優化產業生態為主要路徑，加快推動工程機械產業高端化、智能化、綠色化發展。

到2025年，力爭在湖南建成國際一流的工程機械研發中心和「智造」中心，大陸全國功能最強的工程機械產業服務中心。