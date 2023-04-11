陸首條「西氫東送」管道建設啟動 將從內蒙古通到北京

大陸首條「西氫東送」管道即將開始建設，這條從內蒙古烏蘭察布到北京的管道，全長有400多公里，建成後將會運送內蒙的「綠氫」到京津冀地區，可緩解供需錯配問題。

大陸中國石化10日發布消息指出，大陸首個純氫長輸管道項目當日正式啟動，也被納入官方的「石油天然氣『全國一張網』建設實施方案」。這條「西氫東送」管道起於內蒙古自治區烏蘭察布市，經過內蒙古、河北、北京等3省市9個縣區，終點位於北京市的燕山石，第一期運力為每年10萬噸、預留每年50萬噸的空間。

消息稱，這條管道建成後，將用於替代京津冀地區現有的化石能源製氫及交通用氫，大力緩解大陸綠氫供需錯配的問題。而大陸中國石化已在內蒙古建設「鄂爾多斯風光融合綠氫示範項目」，並規劃在烏蘭察布市建設「大規模綠電制綠氫項目」，建立風光發電、綠電製氫、氫氣管輸、煉化與交通用氫的一體化氫產業發展模式。

大陸中石化稱，輸氫管道與油氣管道因介質流動與燃爆特性不同，在工藝設計與安全控制等方面存在明顯差異。目前已完成氫氣長輸管道增壓輸送、安全洩放、管材評價、焊接安裝和安全防護等核心技術體系，也編製了「氫氣輸送管道工程技術規範」。

目前「西氫東送」示範工程已經在路由選址、技術研究、工程建設方案等方面取得積極進展，基本完成可行性研究報告的編制，正在加快推進項目各項工作。

另據界面新聞報導，大陸中國石油也在建設輸氫管道。2022年12月，內蒙古科學技術研究院與中國石油天然氣管道工程有限公司、中太（蘇州）氫能源科技有限公司簽署戰略合作協定，三方將合作共建烏海至呼和浩特輸氫管道暨「內蒙古氫能走廊」項目。

該項目將建造大陸壓力最高、長度最長的氫氣幹線管道，以烏海藍氫基地為起點，途經黃河幾字彎大型清潔能源基地，將是聯通蒙東、蒙西的重要氫能儲運基礎設施，也是建設內蒙古氫能經濟走廊的核心儲運設施。