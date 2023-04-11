陸最高地熱站 發電突破5億千瓦時

中國大陸海拔最高的地熱電站——羊易地熱電站，從2018年9月29日投運至今，累計運行達3.5萬小時，累計發電突破5億千瓦時。

新華社報導，在海拔近4700公尺的現場，可見帶著高溫蒸汽的熱水從地下井口湧出，經過設備分離，高溫高壓的蒸汽和熱水分別從兩個管道進入電廠。在這裡，機器提取熱能用於發電，然後讓冷卻的尾水通過管道重新返回地下，形成全封閉循環再利用模式。

地熱能是一種儲量豐富、分布較廣、穩定可靠的可再生清潔能源，在中國大陸以西藏蘊含量最為豐富。上世紀70年代建成的羊八井地熱電站，發電量曾占拉薩電網的近一半，是地熱開發的成功範例。

接過羊八井地熱電站發展「接力棒」的羊易地熱電站，採用新技術，通過「只取熱不取水」模式，讓發電尾水實現100%回灌循環再利用。根據測算，這座地熱電站每年實現減排二氧化碳42萬噸、氮氧化合物6200噸、二氧化硫1.2萬噸，節省標煤11.6萬噸。

根據發展規畫，西藏未來著力建設大陸國家清潔能源基地，而地熱開發是其中的重要內容。