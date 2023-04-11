搭直播商機 90後台青浙江創業

城市氛圍多元、政策環境友好、數位化建設領先……台青宗家泓眼中的浙江杭州，不僅是創新創業沃土，更是他的第二故鄉。

中新社報導，宗家泓1991年出生於台北，5歲時跟著家人第一次回到祖籍浙江。淺淺的記憶裡，杭州於他只是探親時的中轉站，陌生而遙遠。

1987年，宗家泓的祖父來到大陸創業。三十多年後，宗家泓追隨祖父的腳步來到大陸，自主創業的同時接手家族企業。

「在大陸拚搏的老一輩幾乎都是白手起家的，他們有著敢幹、實幹的精神，如今大陸市場更成熟，競爭也更激烈，需要青年台商有更廣闊的視野和更聰明的思路去應對。」宗家泓說。

大陸廣闊的發展機遇和激烈的市場競爭中，是浙江給了他一顆定心丸。近年來，浙江數位化、智慧化的政務服務、公共管理和產業發展，讓宗家泓在創業過程中少走了不少彎路。

他說，印象最深刻的就是浙江的「最多跑一次」，讓他們在申報稅務、企業年檢等很多方面更加快速便捷，沒有繁雜的程序，也不需要到處跑，能更專心專注於創業。

他還表示，希望自己能夠抓住大陸的發展機遇，多一些嘗試，發現更多可能性，也給更多台青樹立一個好榜樣。

從餐飲行業到直播行業，宗家泓在大陸跨界創業。在直播電商最火時，宗家泓與妻子抓住行業機遇投身其中，從場景選擇到直播內容再到粉絲運營，在一步步摸索中獲取成績，未來還計畫涉足跨境電商。

「台灣有很多不錯的內容，但是缺少渠道讓它們市場化。對於台灣青年來說，來大陸創業電商是相對容易的領域。」宗家泓看好大陸電商行業的發展，介紹了更多台青來到杭州。

他說，如今大陸的惠台政策特別多，對於台青就業、創業都很便利，他自己趕上了大陸發展的快車，也希望幫助更多台青像他一樣，在大陸實現彎道超車。