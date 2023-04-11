義烏外商「返華熱」 從採購變投資

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
義烏常駐外商「返華熱」，投資興業，買賣全球。圖為義烏國際商貿城的商戶擺放用於出口的世界盃國旗產品。（中新社）
義烏常駐外商「返華熱」，投資興業，買賣全球。圖為義烏國際商貿城的商戶擺放用於出口的世界盃國旗產品。（中新社）

這幾天，在浙江義烏，韓國商人朴明鎮正忙著對接生意，邀請一家海外電商平台赴中國大陸採購。後續，該平台可能會在義烏設立供應鏈倉庫。

中新社報導，這番設想的產生，基於朴明鎮多年在義烏的創業經歷——因看好中國大陸的發展，2008年至今，他從採購商逐漸成為投資者，先後在義烏設立供應鏈公司、外貿進出口公司、人參品牌專賣店。

他指出，義烏的涉外服務非常完善，可以一站式辦理營業執照，投資特別方便。他計畫對接更多在中國大陸留學的韓國年輕人，幫助他們在大陸發展，組織更多韓國商人來義烏走訪、採購、投資。

義烏被稱為世界小商品之都，鏈接著經營超過210萬種商品的中外商戶和230多個國家和地區的採購商。

數據顯示，中國大陸經濟復甦態勢下，大量義烏常駐外商返回大陸，當地外籍人口持續上升已逾萬人。

截至今年3月中旬，當地的外資公司數量達到4996家。

義烏憑何贏得海外投資者青睞？透過一個個外商在當地的逐夢故事便可洞見。 　從背著現金逛義烏市場、帶著一皮箱樣品回國，到一通視訊電話就能敲定好幾個貨櫃的訂單……二十多年來，葉門籍商人穆德見證了義烏外貿的飛速發展，成為當地招商引資的代言人之一。 　「我常常告訴別人，義烏是創業者和投資人的天堂，即使是語言不通，大家也都願意和你做買賣；無論是商品還是物流，都可以實現多款比價甚至量身定製，選擇特別多。」穆德說。 　　

數據顯示，義烏貨運物流直達中國大陸超過1500個縣（市、區），與寧波舟山港實現常態化海鐵聯運。「義新歐」中歐班列輻射50多個國家和地區的160多個城市。當地156個海外倉、275條「環球義達」國際專線織密全球貿易服務網路。

《義烏市優化國際化營商環境涉外服務十項舉措》今年實施以來，當地推出為符合條件的外國人簽發兩年至五年的居留許可；實施投資類外國人註冊企業、工作、居留「一件事」辦理；加大涉外信息發布共享，豐富雙向交流溝通渠道等舉措，不斷促進外商投資興業。

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