加快構建現代鐵路 陸國鐵投資達1135億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）消息，一季度，大陸國鐵集團充分發揮鐵路投資對全社會投資的有效帶動作用，大陸全國鐵路完成固定資產投資1135.5億元人民幣，同比增長6.6%，現代化鐵路基礎設施體系加快構建。

中新社報導，大陸國鐵集團相關部門負責人介紹，一季度，大陸國鐵集團在全力完成建設投資和實物工作量上下功夫。

貴陽至南寧高鐵、福州至廈門（漳州）高鐵、廣州至汕頭高鐵完成正線鋪軌，南昌至景德鎮至黃山高鐵、濟南至鄭州高鐵山東段、麗江至香格里拉鐵路、成都至蘭州鐵路等一批重點，在建項目控制性工程實現突破。

同時，大陸國鐵集團加快推進漳州至汕頭高鐵、黃桶至百色鐵路等一批重點項目的前期工作，會同地方政府、社會企業，更有效率地加快推進鐵路專用線等集疏運體系建設。

一季度，梅州松棚鐵路物流基地、湛江西鐵路物流基地2個物流基地和天津港南疆礦石鐵路專用線等22條鐵路專用線建成投用。 　

該負責人表示，下一步，大陸國鐵集團將加大出疆入藏、沿江沿海沿邊、西部陸海新通道等國家戰略通道項目實施力度，不斷增強鐵路網的通達性和覆蓋面，連結完整鐵路網線，積極促進區域互聯互通，更好地服務經濟社會協調發展。

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