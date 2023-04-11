四川鑽獲高產工業氣流 可供百萬戶用1年
中國石油西南油氣田公司部署在四川內江的頁岩氣井——資201井測試獲穩定日產氣量73.88萬立方公尺，這是中國大陸首次在距今5.4億年的寒武係古老頁岩地層鑽獲具有商業開發價值的高產工業氣流，初步估算資201井單井可採儲量超過1.7億立方公尺。
新華社報導，根據中國石油西南油氣田公司消息，該公司於2009年開始實施四川盆地寒武係頁岩氣勘探。
但受地層時代老、埋藏深度大等複雜地質工程條件影響和制約，該層係頁岩氣商業性規模開發，一直未獲突破。
為尋找頁岩氣規模增儲上產新領域，西南油氣田組織實施資201井，克服井深超過6600公尺、地層溫度高、地應力複雜等施工困難因素，優質高效建成該井。
4月8日，在井口壓力穩定在47.80兆帕的條件下，測試獲穩定日產氣量73.88萬立方公尺。
這是中國大陸首次在四川盆地寒武係4500公尺以深的頁岩儲層測試，獲得高產工業氣流。
初步估算，該井可滿足100多萬戶家庭1年的用氣需求。
中國石油西南油氣田公司總經理何驍表示，通過實鑽證實，資201井獲高產的頁巖層係儲層厚度大、品質優、保存條件好。
該井獲高產商業性氣流，對推動川渝地區國家天然氣（頁岩氣）千億立方公尺級產能基地建設，拉動區域經濟社會發展，保障能源安全具有戰略性意義。
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