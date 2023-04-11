陸第3屆消博會開幕 3000品牌齊聚

第三屆中國國際消費品博覽會（消博會）10日在海南海口開幕。本屆消博會以「共享開放機遇、共創美好生活」為主題，將助力消費恢復和升級，為各國企業共享中國大陸市場提供機遇。

綜合新華社和中新社報導，大陸國務院副總理何立峰在開幕式上表示，前兩屆消博會取得圓滿成功，成為中國大陸與世界共享市場機遇的重要平台。

目前大陸已成為全球第二大消費品市場，也是新興的中高端市場，2022年社會消費品零售總額已經達到了44兆元（人民幣，下同），超大規模市場優勢更加凸顯。2022年中國消費品進口額達到了1.93兆元，比2017年增長了75.8%，大陸已成為汽車、美妝、皮具、服裝、珠寶等領域的國際品牌增長最快的市場。

中國大陸將繼續擴大優質消費品的進口。何立峰表示，下一步大陸將進一步提升貿易自由化、便利化的水平，降低制度性的成本，豐富優質消費品的進口種類，擴大進口的規模。

本屆消博會匯聚了來自大陸國內外的3000多個優質消費品牌，許多細分行業的國際龍頭品牌將首次參展，一大批大陸國內精品和老字號將集中 展示，300多個品牌的1000餘款產品將進行首發首秀。這些引領消費升級趨勢的新品、精品、優品進入市場，將進一步優化消費供給，豐富消費選擇，更好滿足廣大消費者品質化、多樣化的消費需求。

大陸商務部部長王文濤說，本屆消博會將聚焦綠色消費、健康消費、智能消費、時尚消費等熱點，舉辦一系列豐富多彩的促消費活動，推動參展商和採購商供需對接，激發市場活力，提振消費信心，促進消費升級和潛力釋放。

消博會匯集大陸國內外展商客商，展示全球消費精品，是連接大陸國內國際兩個市場兩種資源的重要紐帶。

過去兩屆消博會共到會各類採購商和專業觀眾數量超7萬人，舉辦新品發佈及展示活動315場，新品數量超1100件。本屆消博會突出採購商和參展商匹配，多渠道精準邀請境內外採購商洽談採購，35個國家和地區的採購商到會採購，境外採購商人數超過2000名。

王文濤表示，通過消博會，各國企業能夠快速對接中國大陸市場，共享大陸發展機遇。本屆消博會還設有2萬平方公尺的大陸國內展區，面向全球採購商和消費者集中展示大陸消費精品，將推動更多大陸優質消費品走向世界。