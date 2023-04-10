本世紀最弱！乘聯會：陸3月汽車零售偏弱 月微增14.3%

大陸乘聯會10日公布3月乘用車市場零售達到158.7萬輛，年增0.3%，月增14.3%，為本世紀以來最弱的3月月增速，汽車銷量不及預期。乘聯會秘書長崔東樹分析，3月零售會偏弱是由消費不旺和市場價格混亂帶來的觀望氣氛加重等綜合因素影響下的結果。

乘聯會表示，3月前兩周銷量嚴重偏低，進入下旬後市場才逐步回暖。而這是否代表價格戰失效？崔東樹認為，這主要是3月初車市興起的價格戰導致部分消費者採取觀望態度，直到後期才逐步得到恢復。他強調，今年所謂的「價格戰」只是促銷規模很大，尤其是過度促銷宣傳，帶來的後果是購買信心低迷，銷量偏低。

乘聯會表示，今年前3個月，大陸國內乘用車市場累計零售量僅為426.1萬輛，年減13.4%。如果按照每年第1季銷量佔全年銷量的20%左右計算，今年全年國內乘用車零售銷量或難以達到2000萬輛。

對此，崔東樹認為，大陸國內乘用車市將會在2023年第3、4季得到較快增長，呈現前低後高的發展走勢，預計全年仍能保持年增0%~2%的正增長。

在新能源車部分，3月新能源車大陸國內零售銷量達54.3萬輛，年增21.9%，月增23.6%，零售滲透率為34.2%；今年前3個月，新能源乘用車大陸零售銷量達到131.3萬輛，年增22.4%。

展望4月，乘聯會表示，在市場逐步認清3月車市促銷潮只是常規促銷、政策小範圍加碼後，燃油車市場的消費觀望情緒會自然褪去。車市促銷潮結束，加上上海車展即將舉行，大陸車市將在4月得到明顯增長。