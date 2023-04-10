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減煤是世界趨勢 中國竟是唯一增煤大國

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
中國大陸是世界最大煤炭消費國，也是最大溫室氣體排放國。圖為中國大陸山西省河津市煤炭加工廠煙囪2019年11月冒出蒸氣和煙霧。美聯社
中國大陸是世界最大煤炭消費國，也是最大溫室氣體排放國。圖為中國大陸山西省河津市煤炭加工廠煙囪2019年11月冒出蒸氣和煙霧。美聯社

美國非政府組織「世界能源觀察」發布最新報告指出，減少煤炭發電已成為國際共識。儘管受到烏俄戰爭的能源危機影響，多數國家仍減少煤炭發電佔比。但中國自己的煤炭發電增加量就抵銷了世界的總減少量。要避免氣候變遷，各國必須說服中國加入。

減煤是國際共識

根據《法蘭西24》報導，非政府組織「世界能源觀察」發布了最新的年度煤炭觀察報告，顯現令人振奮的成果。自烏俄戰爭開打以來，國際普遍擔憂各國會因為天然氣供應危機而重啟，或興建更多煤炭發電廠來度過能源危機。

但數據顯示，歐盟、北美、北非2022年都沒有新增半點煤炭發電量，中東也僅有伊朗計畫新增一座煤炭發電廠。全球合計在2022年減少了26百萬瓩，相當於5座台中火力發電廠的電量。其中美國自己就減少了13.5百萬瓩，而歐盟受烏俄戰爭衝擊，僅減少了2.2百萬瓩。

中國竟在增加煤炭發電

英國《衛報》引述報告憂心指出，中國一國就抵銷了全球減少的煤炭發電量，在2022年，中國新增了26.8百萬瓩，使得全球煤炭發電量合計增加19.5百萬瓩（約全球煤炭發電量的1%）。

該報告發現，中國正在加速興建更多的煤炭發電廠，恐讓全球試圖達成巴黎協議目標的願景成為泡影。分析指出，若要達到巴黎協議目標，所有煤炭發電廠需在2040年前關閉，且在這之前不能有更新的電廠被啟用。

乾淨空氣與能源研究中心的分析師梅利維塔表示，全球投資再生能源的力道需加強，而中國也應該停止建造更多煤炭發電廠。

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美國 減碳 碳排放

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