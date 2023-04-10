周杰倫開告大陸網易三公司 涉不當競爭月中開庭

因「不正當競爭糾紛」，據浙江法院網的開庭公告顯示，台灣藝人周杰倫及杰威爾音樂有限公司，近日起訴大陸網路巨頭網易所屬的三家公司，案件將於本月17日開庭審理。有陸媒引述知情人士稱，此次案由可能與網易去年未在授權情況下，擅自抽獎贈送周杰倫新專輯和演唱會門票有關。

據浙江法院網訊息，近日，廣州網易計算機系統有限公司、網易（杭州）網絡有限公司、杭州網易雷火科技有限公司新增一則開庭公告，案由為不正當競爭糾紛。

訊息顯示，原告方為周杰倫及杰威爾音樂有限公司，該案將於4月17日在浙江省杭州市濱江區人民法院開庭審理。

陸媒澎湃新聞報導引述知情人士說，周杰倫起訴網易三家公司，可能與先前網易旗下遊戲在未經周杰倫授權的情況下，擅自抽獎贈送周杰倫新專輯和演唱會門票有關。但截至目前，網易方面未對此事作出回應。

去年7月，杰威爾音樂官方微博曾對大陸網路遊戲《天下 3》推出活動，贈送周杰倫新專輯《最偉大的作品》以及演唱會門票之事，發表聲明。

聲明指稱，「 本公司從未授權該款遊戲使用周杰倫之音樂作品，亦無授權其贈送周杰倫演唱會門票，該公司活動與杰威爾音樂無關，亦與周杰倫無關！並非官方授權的活動！」

聲明還表示，相關法律問題已委由律師依法處理。

事實上，由於網易旗下網易雲等音樂平台，一直未獲得周杰倫作品授權，所以相關歌曲無法在網易雲平台播放。另一方面，與杰威爾音樂簽約的騰訊，還曾在2019年起訴網易侵權周杰倫音樂。