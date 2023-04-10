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陸今年首季旱情偏重 自然災害已致472萬人受災

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸今年初部分地區旱情較往年偏重。圖為重慶一村莊的農民在田裡處理因旱情枯萎的農作物。（路透）
大陸今年初部分地區旱情較往年偏重。圖為重慶一村莊的農民在田裡處理因旱情枯萎的農作物。（路透）

大陸國家應急管理部10日公布統計顯示，今年第一季（1到3月），大陸全國自然災害出現旱情較往年同期偏重、多地遭受低溫冷凍和雪災、風雹災害影響，南方、北方局部地區突發沙塵暴，南方局部地區遭受洪澇災害等特點，共造成472.2萬人次受災，因災死亡39人。

大陸國家應急管理部10日發布訊息表示，近日，應急管理部會同各部門，對2023年第一季大陸全國自然災害情況進行了會商分析。其中，首季自然災害以乾旱、風雹、低溫冷凍和雪災為主，洪澇、地震、地質災害、沙塵暴和森林草原火災等也有不同程度發生。

在此之下，各種自然災害共造成472.2萬人次受災，因災死亡39人；倒塌房屋100多間，嚴重損壞房屋600多間，一般損壞房屋3.8萬多間；農作物受災面積289.8千公頃；直接經濟損失人民幣25.5億元。

今年第一季，大陸自然災害主要特點包括：西南地區發生冬春連旱，旱情較往年同期偏重；多地遭受低溫冷凍和雪災，西藏林芝雪崩造成重大人員傷亡；風雹災害影響南方地區，北方局部地區突發沙塵暴；西部地區發生中強地震，未造成較大損失；南方局部地區遭受洪澇災害，中南地區地質災害多發；森林草原火災總體形勢平穩。

通報指出，今年以來，大陸西南地區大部降水量較常年同期偏少兩成以上，加上同期氣溫偏高，雲貴川渝等地的乾旱快速發展，導致農作物受災面積193千公頃，因旱需生活救助97萬人。

同時，今年第一季，大陸共發生12次冷空氣過程，四次過程達寒潮級別，重慶、雲南等多地遭受低溫冷凍和雪災，農作物受災面積10.8千公頃。另，1月17日，西藏林芝市派墨公路多雄拉隧道出口處發生雪崩，部分車輛和人員被埋，因災死亡28人。

通報也指出，3月下旬，大陸江南、華南部分地區出現大風、冰雹、雷暴和短時強降雨，3月19到23日，北方地區出現今年以來最強沙塵天氣過程；地震方面，首季共發生規模四以上地震22次，主要集中在新疆、四川、西藏等地；第一季，大陸全國共發生森林火災148起，因災死亡2人，受害森林面積約794公頃。

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