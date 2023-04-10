台村里長聯合總會赴陸　與濟南交流社區治理

繼春節後高雄里長組團赴陸，在北京與國台辦主任宋濤座談，近日台灣村里長聯合總會參訪團一行16人也赴陸，到山東濟南參訪，就社區治理與服務等考察交流。

據陸媒中新社報導，4月8日至9日，台灣村里長聯合總會參訪團一行16人來到濟南交流參訪，兩岸基層人士共同探討社區治理的新理念和新模式，分享成功案例和治理經驗，加強兩岸基層社區交流合作，促進兩岸基層民眾往來交流。

在參訪過程中，村里長聯合總會會長、台中市沙鹿區美仁里里長陳建良陳建良說，大陸社區的數位化建設讓他受益匪淺，能有效提升工作效率和社區服務水準，雙方可以互相學習、取長補短。

陳建良還說，希望未來雙方還能夠從志願服務、青年交流、多元文化等方面密切往來，共同推動兩岸社區融合發展。

據報導，台北市士林區福中里里長王德利說，大陸社區民眾文化活動豐富多彩，促進社區居民團結、生活和諧，這些好經驗值得帶回台灣，用於今後的工作中。桃園市桃園區東埔里里長江慶尚說，大陸社區建設網格化服務隊，分工明確有效率，他將把社區網格化建設經驗帶回台灣。