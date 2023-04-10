中小企業節 聚焦專精特新

在遼寧瀋陽全球工業互聯網大會會議中心，2023中國中小企業發展大會暨第十六屆中國中小企業節8日隆重開幕。

中新社報導，據悉，本次大會以「聚焦專精特新 實現經濟高質量發展」為主題，會期兩天，來自大陸各地的「專精特新」企業、服務機構代表及遼寧省製造業龍頭企業圍繞大會主題，共商中小企業發展大計。

遼寧作為中國大陸現代工業起步之地，是大陸重要的裝備製造業基地和原材料工業基地。近年來，遼寧高度重視培育中小企業，多措並舉打造良好營商環境，引導其走好「專精特新」之路。

開幕式現場，來自全大陸關注中小企業發展的專家、企業家、金融機構負責人、解決方案供應商等匯聚一堂。中國中小企業協會會長李子彬、中國國際經濟交流中心副理事長寧吉喆、華永投資集團有限公司董事局主席李勇等嘉賓發表主旨演講。

開幕式期間，中國中小企業協會分別與瀋陽市人民政府、遼寧省營商環境建設局（遼寧省大數據管理局）、北京證券交易所等企業、機構簽署戰略合作協議。中國中小企業數字服務平台舉行發布儀式，優質中小企業（瀋陽）服務基地舉行揭牌儀式。