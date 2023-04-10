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陸國鐵首季 客貨運輸兩旺
根據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）消息，今年一季度，大陸國家鐵路運輸呈現客運穩步快速恢復、貨運持續高位運行的良好態勢，為經濟運行持續整體好轉提供了有力支撐。
中新社報導，據大陸國鐵集團運輸部負責人介紹，一季度，大陸國家鐵路共發送旅客7.53億人，同比增長66%。其中3月份，大陸國家鐵路日均發送旅客858萬人，同比增長171%，基本恢復至2019年同期水平。廣深港高鐵1月15日起陸續恢復開行以來，雙向客流持續走高，日均發送旅客人數逾2萬人，最高日突破4萬人。
該負責人介紹，一季度，大陸國家鐵路共發送貨物9.7億噸，同比增長2.3%。貨運裝車屢創新高，日均裝車17.96萬車，同比增長3.1%，其中3月份以來日均裝車18.61萬車，連續3天刷新單日裝車歷史紀錄；重點物資運輸得到充分保障，國家鐵路發送煤炭5.37億噸，同比增長3.4%；國際聯運持續加強，中歐班列共開行4186列、發送貨物45萬標箱，同比分別增長15%、28%。
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