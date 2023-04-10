陸冰雪市場看好 AI裝備吸外資

戴著能根據光線快速調節鏡片顏色的滑雪鏡，穿著富科技感的滑雪鞋，滑雪愛好者王子瑩一早就來到河北崇禮的滑雪場，趕在北京2022年冬奧會後的首個雪季結束前，再滑行一回。值得一提的是，王子瑩的這些炫酷裝備均來自中國大陸本土品牌。

中新社報導，「我們一直想做的就是告訴世界，中國也有專業的滑雪鞋。」思安奇冰雪科技（張家口）有限公司市場營銷總經理陸培曉說，冰雪運動在大陸已經從小眾圈層進入高速發展階段，龐大的消費市場催生了更加豐富多元的滑雪裝備產業。

「比如這款擁有多國PCT專利（專利合作條約）的滑雪鞋，通過旋轉鎖扣即可實現內外靴分離，是不是有一種鋼鐵俠變身的感覺？」陸培曉說，傳統滑雪鞋難穿脫，受傷後可能因無法快速脫下造成二次傷害，為此他們花五六年研發推出了更安全舒適、易穿脫的滑雪鞋。

冰雪運動離不開科技支撐，大陸冰雪產業正用科技力、原創力「圈粉」。

「為幫助滑雪者更有針對性地提高滑雪技能，我們基於數位孿生和可穿戴設備研發了智能AI數位滑雪貼身層，相當於為滑雪裝備加了數位大腦。」張家口映雪科技有限公司CEO古錦銘說，該裝備可實時記錄滑雪者運動信息，並通過數字化分析幫助滑雪者提高運動能力。

根據今年2月發布的《北京2022年冬奧會和冬殘奧會遺產報告》數據顯示，預計到2025年，大陸冰雪產業將達到10000億元人民幣，強勁的冰雪市場，為大陸冰雪產業發展提供了不竭動力。

據悉，為吸引海內外企業在張家口冰雪運動裝備產業園落地投產，此間對企業制定了前三年免收租金，後兩年減半的優惠政策，並建立國內外重點企業招商項目庫，不斷對接洽談引聚國內外客商。

截至目前，張家口冰雪運動裝備產業園已累計簽約52個項目、註冊公司45家，法國MND索道項目、義大利天冰項目等均落戶投產。