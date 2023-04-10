耕耘8年 陸商業航天迎黃金年代

「我們的衛星要像手機一樣擁有自己的生態系統。」長光衛星技術股份有限公司（長光衛星）副總經理賈宏光近日受訪表示，近年來中國大陸商業航天迅猛發展，讓充滿高科技的衛星愈來愈接地氣，多種多樣的衛星服務不斷「飛入尋常百姓家」。

中新社報導，長光衛星是從中國科學院長春光機所走出來的企業，是中國大陸第一家商業遙感衛星公司。2015年，其自主研製的吉林一號衛星成功發射，揭開了中國大陸商業航天的大幕。

像造車一樣造衛星，在十幾年前是難以想像的。現在，走進長光衛星的工廠，流水線上造衛星的場景已經成為旅遊景觀，每年接待的參觀遊客數以萬計。

在展示區，賈宏光詳細介紹每一代衛星的技術特點。他說，第一代第一顆衛星有400多公斤重，但第三代重量已降至40多公斤，發射成本直接從千萬元（人民幣，下同）級降至百萬元級。

賈宏光透露，眼下最新的第四代衛星已經生產完畢，在各項指標有所提升的情況下，體積更小、重量更輕。

如今，長光衛星已具備年產百餘顆衛星的能力，建成目前全球最大的亞米級商業遙感衛星星座，在農林水利、自然資源、交通運輸、數位城市、應急防災等14個領域開展150餘項精準服務。

賈宏光表示，長光衛星正為10餘個國家和地區的數百家單位提供遙感信息服務，並已逐漸成為全球重要的航天遙感信息來源之一。

賈宏光的商業航天夢想肇始於2014年，那一年，大陸首次提出鼓勵民間資本參與國家民用空間基礎設施建設。2015年，一眾商業航天公司成立，這一年是公認的中國大陸商業航天元年。

談到這個話題，賈宏光依然激動。他說，政策門檻放開初期，很多人持觀望態度，沒想到大陸中央、地方短時間內推出那麼多支持政策，回想起來，這正是造就中國大陸商業航天黃金年代的重要基礎之一。

商業航天產業鏈的最前端是衛星、火箭製造，隨著火箭不斷將一顆顆衛星送入太空，一個更大的市場也逐漸打開——衛星數據應用。

近兩年，長光衛星在應用開發上不斷加大投入，其研發的共生地球App上線後廣受好評，另外他們還舉辦了多期吉林一號遙感開發者培訓班，內容涵蓋衛星遙感基礎、衛星數據處理、遙感智能解譯等內容。

賈宏光坦言，共生地球App是拋磚引玉，希望更多創業者加入衛星應用開發，正所謂「一花獨放不是春，百花齊放春滿園」，這也是構建衛星生態的必由之路。