地方領導將下鄉調研
中共中央辦公廳日前印發「在全黨大興調查研究的工作方案」，目前已有多省審議通過大興調查研究的實施方案，部分省也對領導幹部的調研工作提出具體要求，比如河北省級領導下基層調研時間就明定「不少於二個月」。
該工作方案明確提出「領導幹部要帶頭開展調查研究，改進調研方法，以上率下、作出示範。」
工作方案並稱當前各種困難問題比以往更嚴峻複雜，迫切需要透過調查研究「找到破解難題的辦法和路徑」。
對此，河北省委辦公廳近日印發「河北省貫徹落實在全黨大興調查研究工作方案的主要措施」，要求「縣處級以上領導班子成員每人帶頭一個課題開展調研，同時針對相關領域或工作中最突出的難點問題進行專項調研」，「要保證調查研究的時間和質量，省級領導下基層調研時間不少於二個月」。
吉林省委辦公廳印發實施方案明確，縣處級以上領導班子成員每人帶頭一個課題開展調研。
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