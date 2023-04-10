南方電網砸884億海外併購

界面新聞報導，大陸南方電網以29億美元（約新台幣884億元）收購義大利電力公司在秘魯配電等業務資產。這意味著南方電網擴大了在拉丁美洲的業務，也代表大陸電力公司持續出海尋找營收增長點步伐不停歇。

義大利電力發布聲明表示，同意以29億美元的價格，向南方電網國際（香港）有限公司出售其秘魯子公司Enel Perú持有的兩處秘魯資產全部股權。而聲明指出，這些資產企業價值預計約40億美元。

聲明也提到，完成這筆交易尚需要獲得秘魯主管反壟斷機構的批准，以及大陸有關部門對外直接投資的批准。

南方電網國際（香港）有限公司是南方電網的全資子公司，主要負責開展國際電力能源項目的投資、建設和運營管理等。而南方電網在大陸屬於央企，主要負責大陸南方區域電網，與相關輸配電業務等。

南方電網近年來陸續在拉丁美洲進行布局。比如該公司在2018年3月以13億美元價格從加拿大資產管理公司Brookfield手中，成功收購智利Transelec公司約27.8%股權。