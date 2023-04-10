英特爾三亞辦公室 開業

美中科技戰之際，美國半導體大廠英特爾（Intel）三亞辦公室在三亞中央商務區開業，標誌著英特爾海南業務啟動運作。該公司將面對大陸市場，提供跨境軟硬體產品的分銷與結算、軟體設計與許可、系統集成、以及人才培訓等服務，同時也對大陸新創企業進行股權投資活動。

據悉，此前英特爾已在海南三亞註冊成立英特爾集成電路（海南）有限公司。新設立的英特爾集成電路（海南）有限公司作為英特爾在海南自貿港的全資子公司。

外界分析，隨著英特爾落戶海南，將引發後續效應，或將吸引更多大陸境內外數位經濟巨頭企業在海南布局，加速形成產業集聚發展，助力海南自由貿易港建設。

值得注意的是，英特爾公司高級副總裁、英特爾中國區董事長王銳於3月底出席海南亞洲博鰲論壇時指出，「非常期待今年中國經濟復甦成長，我們對中國經濟寄予厚望。」他也稱，「當數位經濟有了國家層面的推動，對於英特爾來說是如魚得水的機會。」

英特爾是全球知名半導體晶片製造商，同時為世界500強企業，目前英特爾在陸投資規模約130億美元，員工超過12,000名。英特爾中國去年營收占英特爾全球營收的27%。中國大陸成為英特爾在美國以外投資最大、機構設置最全的區域市場。

而在中美科技戰中，作為美國晶片巨頭英特爾也成為重點目標。先前美國商務部曾要求英特爾停止對大陸科技公司華為供貨；而有消息指出，中方近期反擊除了調查美光科技外，有美媒推測中方可能會針對英特爾收購以色列高塔半導體案進行阻撓。

近年來，英特爾也實施戰略收縮。美媒報導英特爾計劃將與筆記型電腦業務相關的4G、5G基帶技術轉讓給聯發科與廣和通。轉讓預計在5月底前完成；而英特爾也已在2019年7月以10億美元價格將手機5G基帶業務賣給了蘋果。英特爾未來或將退出5G基帶市場。