大陸中小企業第1季強勁復甦，大陸中小企業協會昨（9）日發布的今年第1季中國中小企業發展指數為89.3，比去年第4季升1.3，升幅為2020年第4季最高。

協會認為，未來各項支持政策將持續落地，中小企業信心也將進一步回升，預計第2季的中小企業仍會保持一定的經濟增長速度。

各分項指數和分行業指數均全面回升。八個分行業指數中，住宿餐飲業、交通運輸業和資訊傳輸軟體業指數升幅最高；八個分項指數中，宏觀經濟感受指數、綜合經營指數和效益指數上升較為明顯。

據央視報導，中國中小企業協會秘書長謝極認為，主要原因是穩經濟政策靠前部署，生產生活秩序逐步全面恢復，並一直保持著良好的恢復勢態；比如開工率在75％以上的企業占比達到了56％，第1季就上升了25個百分點，達到一年來最高。

調查還顯示，去年下半年以來國家加大了重點項目的投資，各地投向基礎領域、短板領域、科技創新領域的專案和計畫增多。