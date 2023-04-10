全球百專家 德陽談傳媒

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
首屆新興國家影像傳媒文化論壇德陽開幕，開幕式上精彩的川劇變臉表演。圖／本報四川德陽傳真
首屆新興國家影像傳媒文化論壇德陽開幕，開幕式上精彩的川劇變臉表演。圖／本報四川德陽傳真

2023首屆新興國家影像傳媒文化論壇，近日在四川省德陽市開幕。此次論壇以「文明互鑒 璀璨同輝」為主題，由大陸外文局文化傳播中心、菲律賓文化藝術委員會、《中國國家地理》雜誌社等共同主辦。

開幕式現場，聯合國人居署SDG高級顧問Tom M. Wolters，菲律賓總統對華貿易、投資和旅遊特使許智鈞，中國兒童少年基金會副秘書長朱東雲等嘉賓、國際組織負責人、知名學者和影視、傳媒領軍人物等各界代表數百人，通過線上、線下方式蒞臨出席。與此同時，論壇也在菲律賓馬尼拉等地同步舉辦。

據了解，在為期兩天半的時間中，論壇將匯聚全球百餘位跨領域的專家學者，圍繞跨文化交流，影像與傳媒合作，數位文化與元宇宙，環境、新能源與供應鏈，鄉村振興與全球減貧，氣候變化與食物變革，全球兒童發展，短片短視頻主題論壇&Mins短視頻大賽發布，和平影像暨政社合作與國際救災與救援，動畫、交互藝術與教育等12個跨界主題論壇，共同探討包括新興國家在內的全球經濟體面對的可持續發展問題，探討社會話語逐漸向影像視覺化轉型中產生的關聯，展望「數位經濟與數位文化」的未來。

菲律賓 馬尼拉

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