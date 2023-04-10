蜂王創甜蜜藍海 蜜蜂認養新模式

「分窩了，分窩了！」春暖花開的季節，來到位於福建省龍岩市武平縣石寮閣林下養蜂基地，養蜂人鍾亮生一邊吆喝著，一邊查看蜂箱的情況。

中新社報導，讓人驚奇的是，每個蜂箱上都有專屬名字。鍾亮生說，每一個蜂箱歸屬於其認養的主人，這是他在2015年開創的蜜蜂認養模式。

鍾亮生是當地有名的蜂王。1998年，他退役返鄉，做過護林員，開過大排檔。2006年，他從父親手中接過20多個蜂箱，開啟了他的「甜蜜」事業。

「以前，我父親挑擔去賣蜂蜜，走街串巷的，很辛苦，銷量也不大。」鍾亮生推出蜜蜂認養新模式，嘗試蜂蜜營銷新方法，現已有近500箱蜜蜂被認養。

「你喝到的蜂蜜，不是我的蜂蜜，是你自己家的蜂蜜。」鍾亮生說，認養者在基地認養的蜜蜂，由養蜂基地看護，收取一定的管理費用；到了產蜜的時候，有的認養者還會來體驗釀蜜。

在鍾亮生看來，認養者從買蜂蜜到自己產蜂蜜，歸屬感和體驗感更強；於他而言，則實現了從養蜂產蜜賣錢，到別人寄養蜜蜂送錢的轉變。

不僅如此，鍾亮生還與福建農林大學合作打造智慧蜂場。鍾亮生展示了他手機上的智慧蜂場軟體，蜂箱內的傳感器可以實時採集溫度、蜜蜂出勤率等十幾項數據，連重量也可以檢測到，讓我們知道哪裡的蜜源更好。

鍾亮生還帶領更多的人走上養蜂致富路。近年來，他幫助武平縣192名殘疾人就業創業，帶動287戶貧困戶脫貧致富，輻射龍岩市2800多人加入養蜂隊伍。他帶領的合作社有蜂箱1萬多箱，年產值超過1500萬元人民幣。