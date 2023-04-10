冕寧元昇拚農旅 橄欖變城市名片

賞橄欖、品橄欖美食、登觀光台俯瞰美景......，位於四川涼山州冕寧縣的橄欖小鎮，遊客絡繹不絕。台企冕寧元昇農業科技有限公司副總經理林書任表示，要發展這個片區，需融合不同的業態進來，透過文旅的嘗試，打造成一個很好的城市名片。

四川冕寧年平均溫度保持在攝氏16.5度，日照時長保持在2100－2200小時之間，雨季通常會從6月開始持續到9月，貫穿夏季和秋季，是大陸境內優質的油橄欖樹適生區。

林書任的父親林春福，2011年從製造業轉戰農業，來到涼山發展油橄欖產業。數年後，博士畢業的林書任也參與進來。多年耕耘，元昇農業的油橄欖種植基地成為大陸目前最大的油橄欖種植莊園，種植油橄欖樹逾25000畝，帶動9800餘戶農民增收。

「這個林下經濟最大的社會意義，在於讓這些留守老人有工作可以做，有尊嚴。」林書任說。近年來，元昇農業同時積極發展鄉村旅遊業，著力打造集產業園區觀光體驗、綠色生態旅遊、休閒康養等多元功能於一體的「橄欖小鎮」，並於2020年成功創建大陸AAA級旅遊景區。

作為新一代台商，和相對傳統的父親不同，林書任更樂於創新。他說，想以油橄欖產業為基礎，探索更多農旅融合的延伸產業。2021年，組織成立新農人培訓中心，教授當地民眾油橄欖種植技術，內容涵蓋施肥、管護、修枝、採收等環節，並將陸續開設民宿管家、直播帶貨等課程。此外，注重文旅的融合發展，與當地彝族文化相結合。

據了解，「研學」也是元昇農業未來發展方向之一。林書任介紹，研學項目主要面向3大客群，包括親子遊夏令營以及校外教學；針對中老年人的大健康團，了解橄欖油類健康產品；發揮自身龍頭企業的優勢，充當各類團體考察學習的場所。