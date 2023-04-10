中馬簽392億元合作項目

「投資中國年」（走進東協）暨中馬「兩國雙園」—馬中關丹產業園十周年慶祝活動7日在馬來西亞彭亨州首府關丹市舉行。

新華社報導，此次活動由中國大陸商務部指導，廣西壯族自治區人民政府、馬來西亞國際貿易和工業部、馬來西亞彭亨州政府共同主辦。「投資中國年」是中國大陸商務部為更大力度吸引和利用外資而開展的招商引資系列活動。馬中關丹產業園於2013年正式開園，與中馬欽州產業園一起創造了「兩國雙園」模式下兩國經濟合作創新典範。

馬來西亞交通部長陸兆福在活動上說，馬中關丹產業園見證了兩國穩健的經濟交流，已發展成為馬中雙方最成功的合資項目之一，吸引了眾多投資。馬來西亞東海岸鐵路建設和關丹港擴建有利於增強該地區互聯互通。馬來西亞政府將繼續與中國密切合作，探索在該地區開展合作和投資新機遇。

當天的慶祝活動還包括舉行關丹港-北部灣港-中國川渝多式聯運航線開通暨國際陸海貿易新通道關丹分撥中心揭牌儀式和馬中關丹產業園升級擴園暨重大項目集中開工儀式。

本次活動共促成17個簽約及合作項目，金額共計392.3億元人民幣，涵蓋有色金屬及再生金屬貿易與生產、跨境物流運營與冷鏈合作、清潔能源與新能源開發、環保新材料等領域。