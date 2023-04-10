逾千項新品 點亮第3屆消博會

第三屆中國國際消費品博覽會（消博會）將於4月10日至15日在海南省海口市舉行。官方曾在「劇透」時介紹，展會各項指標將全面超過上屆。作為疫情防控平穩轉段後中國大陸舉辦的首場重大國際性展會，本屆消博會都有哪些亮點？

中新社報導，據消博會組委會介紹，第三屆消博會展覽總面積將達到12萬平方公尺，較上屆增加20%，共有來自65個國家和地區的超過3300個消費精品品牌參展。預計各類採購商和專業觀眾超過5萬人，進場觀眾超過30萬人次。相比前兩屆，本屆消博會參展國別數、品牌數和採購商數等核心指標均有提升。

與前兩屆相比，本屆消博會全球龍頭企業更加集聚，新增部分細分行業的全球龍頭企業，如德國雨果博斯集團、德國大眾集團等。大陸國內方面消費精品更加優質，華為、老鳳祥、科大訊飛等一批大陸消費精品和老字號將集中展出。

本屆展會，境外採購商將首次到會進行「面對面」的供採對接。根據消博會組委會消息，共有法國、德國、日本、韓國、新加坡、越南、印尼、泰國等35個國家和地區2000名境外採購商到會洽談採購。

消博會為各國消費精品進入中國市場提供了展示和交易機會，贏得眾多老朋友青睞。美國雅詩蘭黛、日本資生堂、新加坡OSIM傲勝等皆已連續三年參展。

「過去兩屆參展，深切感受到了消博會帶來的溢出效應，不僅為企業提供了對外傳播的橋梁，也為有效觸達更多消費者提供了機遇。」OSIM傲勝北亞區品牌管理營銷副總經理林曉慧透露，企業今年將首次借展會平台發布全新品牌理念及系列產品。

老朋友連年光顧，新首發輪番登場。在第三屆消博會期間，計畫有300多個品牌發布1000多個新品，如戴爾將攜旗下最新高端外星人ALIENWARE品牌的迭代電腦產品亮相，並將推出最新款電腦外設配件。資生堂將帶來新品的中國大陸線下首秀。

義大利為本屆消博會主賓國，參展品牌達147個，展覽面積約1800平方公尺，均比上屆增長1倍左右。法拉利、瑪莎拉蒂、蘭博基尼、杜卡迪、沛納海等知名品牌將集中展示，如瑪莎拉蒂將攜旗下全新SUV亮相。

文物將首度出現在消博會舞台。組委會介紹，展會期間保利文化集團股份有限公司將甄選數件拍賣重點成交拍品亮相。

本屆消博會，離島免稅、零關稅等海南自貿港元素將延續前兩屆的熱度。包括中國免稅品（集團）有限責任公司、深圳市國有免稅商品（集團）有限公司等免稅企業將現場開展洽談和採購活動，擴大優質消費品進口。