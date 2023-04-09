陸首季中小企業發展指數大幅反彈 企業信心回升

大陸中小企業第1季強勁復甦，大陸中小企業協會9日發布的今年第1季中國中小企業發展指數為89.3，比去年第4季上升1.3，升幅為2020年第4季以來最高。

中國中小企業協會認為，未來各項支持政策將持續落地，中小企業信心也將進一步回升，預計第2季的中小企業仍會保持一定的經濟增長速度。

各分項指數和分行業指數均全面回升。8個分行業指數中，住宿餐飲業、交通運輸業和資訊傳輸軟體業指數升幅最高；8個分項指數中，宏觀經濟感受指數、綜合經營指數和效益指數上升較為明顯。

據央視報導，中國中小企業協會秘書長謝極認為，主要原因是穩經濟政策靠前部署，生產生活秩序逐步全面恢復，並一直保持著良好的恢復勢態；比如開工率在75％以上的企業占比達到了56％，第1季就上升了25個百分點，達到了一年來最高點。

調查還顯示，去年下半年以來大陸國家加大了重點項目的投資，各地投向基礎領域、短板領域、科技創新領域的專案和計畫增多，給處於產業鏈中的中小企業帶來了很多新的發展機遇，也增強了中小企業對未來的信心，第1季企業擴大再生產的投資意願有所回升。

此外，隨著今年以來經濟循環加快暢通，多項減稅降費政策延續，鼓勵消費新措施推出，也推動市場需求逐步恢復，中小微企業市場預期明顯恢復。在調查的8個行業中，國內訂單指數和銷售量指數均上升。

在第1季分行業指數中，住宿餐飲業指數創兩年來最大升幅。資料顯示，今年以來，廣東省酒店預訂量年增長107％。1-2月，深圳市酒店總體出租率和平均房價基本上達到了三年前的同期水準，酒店收益恢復到了三年前近8成水準。不僅是深圳這樣的大城市，多數中小城市，甚至是鄉村旅遊景點，今年以來的餐飲、住宿消費也是迅速升溫、回暖。