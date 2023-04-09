FII攜陸巨頭 設新能源基金 鴻海旗下工業富聯與華友、孚能合作 投資2.2億元 瞄準高端製造、戰略性新興產業

工業富聯（FII）公告，該公司已於4月3日與兩大新能源巨頭華友控股和孚能科技，簽訂「孚弘基金」，作為有限合夥人（LP）認繳孚弘基金份額人民幣5,000萬元（新台幣2.2億元）。投資領域包括智能製造、新能源、新材料、高端裝備、新能源車等高端製造業和戰略性新興產業。

鴻海在今年1月，才因透過FII間接投資紫光集團，而遭投審會開罰新台幣1,000萬元。分析人士認為，FII此次投資人民幣5,000萬設立新能源基金，未達台灣證交所新台幣3億元公告標準，且投資設立基金公司並不用向金管會申報，「若基金公司之後有轉投資限制類標的公司，需事前向投審會申請。」

中國基金報報導，一直有意投資新能源產業的FII，此次兩大合作夥伴幾乎涵蓋整個鋰電上游最核心環節。在業內看來，此次設立投資基金僅為其在新能源領域「試水」，也為逐步降低傳統「代工」業務佔比做好鋪墊（準備）。

每日經濟新聞報導，投資金額最大的LP華友控股，不僅是A股上市公司華友鈷業的控股股東，旗下還有天津巴莫、銅陵華創等多家公司。華友鈷業是大陸鋰電池材料龍頭。

另一個重要LP孚能科技產投，則是動力電池龍頭企業孚能科技的全資子公司；孚能科技產投旗下的天津謹孚也擔任了該基金的私募基金管理人和執行事務合夥人（GP）。

該基金的執行事務合夥人之一（GP）弘懿創投，是FII發起設立第一家在監管備案的私募基金管理人。

根據FII財報數據顯示，2022年整體毛利率約7.26%，較2021年下降約1.05個百分點，而這已是公司上市以來連續五年毛利率下滑。2018年至2021年，FII的毛利率分別為8.64%、8.38%、8.35%、8.13%。

在財報業績會上，FII管理層透露了相關布局信息，以謀求打造第二增長極。新能源汽車方面，FII CEO鄭弘孟表示，FII是從汽車的輕量化、省電化以及智能化的需求進行布局，重點聚焦電驅電控的零部件、車聯網跟智能車載、工業互聯網賦能三個領域。

鄭弘孟更是給出時間表：公司智能座艙目標於2023年量產；公司汽車馬達、高壓連接器等產品將於2023年量產；新能源車用AI運算單元方面，FII目前所設計生產的的L3/L4產品都已量產，L5產品也已進入排程。

公告顯示，FII 4月3日與多方簽訂合夥協議，投資方除了華友控股以及孚能科技全資子公司孚能科技產投以外，還包括弘懿創投、天津謹孚、濟南高新財金投資以及濟南高新科創投資集團。

公告顯示，孚弘基金存續期為8年，投資期4年、退出期4年。而根據有限合夥的經營需要，孚弘基金可將投資期或退出期延長二年。