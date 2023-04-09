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上海最低月薪11K 居榜首

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

【記者葉文義／綜合報導】大陸人社部最近公開了全大陸各地區最低工資標準情況，其中有15個地區的月工資低工資標準在人民幣2,000元及以上，上海以人民幣2,590元（約新台幣1.15萬元）仍居榜首，深圳以人民幣2,360元位居第二。

這次的統計情況截止至2023年4月1日，北京排第三，月最低工資標準達到人民幣2,320元。從小時最低工資標準來看，北京小時最低工資標準為人民幣25.3元，為大陸各地最高。

據大陸《最低工資規定》，省、自治區、直轄市範圍內的不同行政區域可以有不同的最低工資標準。最低工資標準一般採取月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用於全日制就業勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。

對於最低工資標準是否包含個人繳納的「五險一金」，各地規定並不一樣。目前，多數地區最低工資標準包括了五險一金。以安徽為例，安徽3月調整了最低工資標準，新標準的最大不同是，「口徑」發生變化，與其他省一致，由原來的不包含勞動者個人繳納的社會保險費和住房公積金，變為包含勞動者個人繳納的社會保險費和住房公積金。

不過，北京、上海的最低工資標準並不包括。用人單位元應按規定另行支付「五險一金」。所以，北京、上海的最低工資標準「含金量」更高。

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