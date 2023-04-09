手機廠較勁 價格戰增溫

在大陸消費者的換機需求驟減後，手機廠商們開始在內存上「內捲」（指行業內較勁競爭）。今年手機廠商先後推出512GB甚至1TB內存配置的中端手機，紛紛打出如「內存自由」等標語，定價卻在價格戰中越打越低，直接打到了人民幣2,000元到3,000元區間（新台幣8,800元到1.3萬元）。

手機廠商敢在內存上打價格戰，全靠中、上游的存儲晶圓原廠、存儲器生產廠家勒緊褲腰帶。

成都商報旗下新媒體「紅星新聞」報導，市場研究機構Counterpoint指出，2022年智慧手機的換機周期長達43個月，達到歷史最高水平；同時，大陸智慧手機市場全年出貨量約2.86億支，年減13.2%，創有史以來最大降幅。

今年2月初，一加發布新款手機一加Ace 2，號稱要全面普及16GB。其中，16GB+512GB配置的定價為人民幣3,499元，16GB+256GB的定價為人民幣3,099元，12GB+256GB的定價直接下探至人民幣2,799元。

小米集團總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰則在微博宣布，從2月13日上午10時起，Redmi K60全面開啟512GB普及風暴，下調512GB配置售價。

TechInsights研究副總監吳怡雯指出，其他大陸國產安卓品牌也會跟進一加和Redmi。隨著競爭加深、元器件成本的降低、以及用戶對大內存需求的進一步增加，512GB在未來很可能會成為人民幣2,000到3,000元手機的主流配置。

某家生產銷售存儲產品公司的負責人李玲表示，這輪存儲產品降價從上游源頭開始，在市場供大於求的情況下，原材料的價格下跌，終端產品也需要去庫存，所以出現了降價銷售的情況。

以專注於存儲應用產品的江波龍為例，2022年營收年減14.55%至人民幣83.3億元，淨利潤年減92.81%至人民幣7,280萬元。

江波龍解釋，受宏觀不利因素影響，全球各主要國家經濟增長乏力，以智慧手機、PC等為代表的消費電子需求下降，消費類存儲市場量價齊跌。

往上游追溯，存儲產品的上游為存儲晶圓原廠。國金證券研究所整理資料，在2022年第3季，全球存儲原廠庫存月數為5.1個月，高於2021年同期的3個月，且是連續五個季度上升。