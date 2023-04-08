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百度對蘋果提告 稱「文心一言」上架App都是假的

中央社／ 台北8日電
今年3月，百度公布聊天機器人「文心一言」，雖是後進者、又模仿ChatGPT，仍成功吸引關注。來源：Dreamstime
今年3月，百度公布聊天機器人「文心一言」，雖是後進者、又模仿ChatGPT，仍成功吸引關注。來源：Dreamstime

中國搜尋引擎公司百度昨天表示，其自行研發的類ChatGPT模型「文心一言」沒有任何官方App，近期發現有不法分子透過蘋果AppStore等管道推出假App；百度已對蘋果公司及相關開發者團隊發起訴訟。

陸媒每日經濟新聞今天報導，百度7日透過微信公眾號發表聲明，表示目前「文心一言」沒有任何官方App。

百度指出，在官宣前，凡是在App store和各種應用商店看到的「文心一言」App都是假的；凡是要收費下載、付費會員都是騙子；凡是向用戶售賣內測啟動碼的都是騙子；凡是聲稱有「文心一言源代（原始）碼」的都是騙子。

百度表示，已向北京市海澱區人民法院對蘋果公司及相關開發者團隊發起訴訟。

目前搜尋台灣蘋果App Store，顯示有2個自稱「文心一言」的App。

百度3月發表自行研發的類ChatGPT模型「文心一言」，百度執行長李彥宏當時坦言仍未發展完善，後續仰賴用戶回饋以快速迭代。因為「文心一言」表現不如預期，發布後百度股價在港股一度重挫。

百度 文心一言 團隊

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