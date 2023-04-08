中疾控：將新冠溯源政治化無法容忍 籲WHO全球溯源

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞近日表示，中國大陸掌握瞭解2019冠狀病毒起源的關鍵，並再次敦促中國大陸分享這些資訊。對此，大陸國家疾控局副局長、中國疾控中心主任沈洪兵8日表示，第一階段的聯合溯源研究過程中，中國沒任何隱瞞保留，將新冠溯源政治化，是中國科學界無法容忍的。

沈洪兵8日下午在大陸國務院新聞辦公室召開新冠溯源記者會上表示，近日世衛組織個別官員和專家隨意發表觀點，輕率否定中方與世衛組織專家於2021年在武漢完成的第一階段聯合溯源研究結果，完全是違背科學精神的。

針對外媒提問中方科學家、專家認為新冠最有可能的起源是什麼？中國疾控中心研究員周蕾表示，關於新冠病毒的起源，應該說在第一階段的聯合研究過程當中就已經得到了一個結論，這個結論也充分展示在中方當時和世衛組織聯合發布的聯合研究報告裡。

周蕾表示，在報告裡很明確提出來了對本次新冠疫情起源的幾個方面的假設研判的結果。「首先，我們認為在報告當中，從人的方面、動物的方面、跨種屬傳播等這幾個角度，也包括實驗室的可能性，我們都做了評估。」當時在武漢的聯合專家組分成了流行病學組、動物溯源組、分子溯源組，這幾個方面分別開展研究工作，因此當時得到的綜合研判的結論是科學可信的。

周蕾指出，這個結論在此重申一下，人畜共患病直接溢出的可能性是「可能到比較可能」，通過中間宿主引入，我們認為是「比較可能到非常可能」的，通過冷鏈的引入是「可能」的，通過實驗室引入我們當時的研究判斷是「極不可能」的。

周蕾表示，在結束了武漢的第一階段聯合溯源研究以後，並沒有停下研究腳步，又繼續按照當時在武漢制定的下一階段工作方案和建議開展了大量的研究工作，種種研究結果也都證實在武漢第一階段的研究結論。「我們到現在並沒有改變我們的判斷，目前我們的觀點都可以去查閱我們當時聯合發佈的研究報告。」

周蕾還表示，中方多次呼籲要將新冠「全球溯源」，儘可能覆蓋可能的國家和地區，而不是只針對武漢，這應該是國際活動，希望世衛組織秉持公正態度展開全球溯源活動，希望未來可以得到讓大家幸福的答案。

她並強調，中方一直與世衛組織保持密切合作與聯繫，完成第一階段聯合研究後，也將研究成果第一時間與世衛組織專家分享成果，並在多個科學雜誌發表分享給同行，與世衛組織專家多次召開視訊會議，多次討論。

沈洪兵強調，在整個第一階段聯合研究過程中，中方向聯合專家組提供了當時所掌握的所有溯源相關資料，沒有隱瞞任何病例、樣本及其檢測和分析結果。

沈洪兵還指，一些指使和參與將溯源問題政治化、企圖抹黑中國的勢力和人物，都不要以為全世界科學界的眼光會被他們的拙劣操弄而蒙蔽。「我們奉勸世界衛生組織有關人士回歸科學和公正的立場，不要主動或被迫成為個別國家把新冠溯源政治化的工具。」