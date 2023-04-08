快訊

被問2024大選是否可能跟朱立倫搭配？郭台銘揮揮手說這3個字

星宇頻被取消、改點「高端精品」形象破功？這原因造成

網美「拖床墊擠進陽台」挨批丟臉到國外 助理出面還原現場狀況

世衛稱「陸掌握新冠起源關鍵」？ 中疾控下午開記者會回應

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸國務院新聞辦公室（國新辦）宣布8日下午4時將舉行新聞發佈會，邀請關專家介紹中國大陸新冠溯源研究情況。圖/新華社
大陸國務院新聞辦公室（國新辦）宣布8日下午4時將舉行新聞發佈會，邀請關專家介紹中國大陸新冠溯源研究情況。圖/新華社

大陸國務院新聞辦公室（國新辦）宣布8日下午4時將舉行新聞發佈會，邀請大陸國家疾控局副局長、中國疾控中心主任沈洪兵和有關專家介紹中國大陸新冠溯源研究情況，並答記者問。

國新辦突然宣布召開新冠溯源研究的新聞發布會，外界認為，這與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日發言有關。

據路透社報導，譚德塞6日在世衛組織成立75週年的新聞發布會上，被問及有關冠病起源的一個問題時說，在中國與世衛組織分享它所掌握的冠病起源資訊之前，所有的假設都仍擺在桌面上。

譚德塞稱，中國大陸掌握瞭解2019冠狀病毒起源的關鍵，並再次敦促中國大陸分享這些資訊。

譚德塞說，冠病在三年多前首次出現，「在取得中國方面的完整資訊前，你就不能說是這樣或是那樣。」他說，所有的假設都擺在桌面上。這就是世衛組織的立場，這就是為什麼我們一直要求中國在這方面與我們合作。

譚德塞

延伸閱讀

展現友台聲量 關島議會連3年決議支持台灣參與WHA

馬斯克籲各國勿讓權給世衛 譚德塞：錯誤說法

新冠溯源研究又有新發現？專家稱病毒恐源於動物

譚德塞：新冠溯源是道義責任

相關新聞

港來台有黑名單？陸委會未否認

我方對港人來台設有「黑名單」？據香港明報報導，至少有兩名現任的香港民主派區議員近期申請來台受阻。對此，陸委會強調，今日的...

世衛稱「陸掌握新冠起源關鍵」？ 中疾控下午開記者會回應

大陸國務院新聞辦公室（國新辦）宣布8日下午4時將舉行新聞發佈會，邀請大陸國家疾控局副局長、中國疾控中心主任沈洪兵和有關專...

馬克宏大陸行成果豐

法國總統馬克宏昨飛往廣東，與廣州中山大學學生交流，大陸國家主席習近平罕見地專程飛往廣州，與馬克宏舉行非正式會晤。馬克宏此...

中法聯合聲明 法國重申堅持一個中國政策

應大陸國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏5日至7日對中國大陸進行國事訪問，雙方並於7日發表聯合聲明。聯合聲明提到，「法國...

大陸「海巡06」稱 7日為馬祖籍「閩珠8號」輪實施監護

隸屬於福建海事局的大陸「海巡06」輪編隊，5日起在台灣海峽中北部展開為期三天的巡航巡查專項行動，已於周五結束，期間並未發...

香江風情／剖解數據 讀懂香港

過往中共駐港官員，姜恩柱最特別，因他是香港九七之末任新華社香港分社社長、首任駐港中聯辦主任，還因姜恩柱有句名言流傳至今，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦