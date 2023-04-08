世衛稱「陸掌握新冠起源關鍵」？ 中疾控下午開記者會回應

大陸國務院新聞辦公室（國新辦）宣布8日下午4時將舉行新聞發佈會，邀請大陸國家疾控局副局長、中國疾控中心主任沈洪兵和有關專家介紹中國大陸新冠溯源研究情況，並答記者問。

國新辦突然宣布召開新冠溯源研究的新聞發布會，外界認為，這與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日發言有關。

據路透社報導，譚德塞6日在世衛組織成立75週年的新聞發布會上，被問及有關冠病起源的一個問題時說，在中國與世衛組織分享它所掌握的冠病起源資訊之前，所有的假設都仍擺在桌面上。

譚德塞稱，中國大陸掌握瞭解2019冠狀病毒起源的關鍵，並再次敦促中國大陸分享這些資訊。

譚德塞說，冠病在三年多前首次出現，「在取得中國方面的完整資訊前，你就不能說是這樣或是那樣。」他說，所有的假設都擺在桌面上。這就是世衛組織的立場，這就是為什麼我們一直要求中國在這方面與我們合作。