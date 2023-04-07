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福建推進「兩岸標準共通試點」 開展25個新試點項目

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸福建省市場監管局日前召開「兩岸標準共通試點推進會」官方指出，將進一步加強兩岸溝通合作的機制和管道的建立。（圖／取自「福建市場監管」微信公眾號）
大陸福建省市場監管局日前召開「兩岸標準共通試點推進會」官方指出，將進一步加強兩岸溝通合作的機制和管道的建立。（圖／取自「福建市場監管」微信公眾號）

作為大陸對台政策重要省份，福建省近日召集會議，強調要推進「兩岸標準共通試點」，目前福建省已經研製發布62項標準，並開展25項標準的新試點項目。

大陸福建省市場監管局日前召開「兩岸標準共通試點推進會」，據中國新聞網消息，相關負責人7日表示，將多挖掘台灣地區參與單位的參與力度，進一步加強兩岸溝通合作的機制和管道的建立，推進兩岸標準共通試點。

消息指，目前福建已開展的25個兩岸標準共通新試點項目，涉及水土保持、森林康養、太陽光電產業、氣象、中醫藥融合等方面。例如，在太陽能光電產業標準共通試點上，福建省組織台灣專家共同起草兩項標準，其中之一將在下屆兩岸信息產業和技術標準論壇上正式發布。此外，針對烏龍茶，也有兩岸共同研製「台式烏龍茶」的「國家標準」，打通台灣茶企在大陸電商銷售管道。

福建省市場監管局則發文指出，該省管二級巡視員陸軍出席上述會議時強調，不拘泥歸口單位、歸口行業，只求兩岸相互感興趣的內容。要能找到雙方關切的熱點領域開展標準共通工作，找到共鳴點。

此前在3月17日，福建省台港澳事務辦公室副主任鐘志剛表示，福建已研製發布了兩岸共通標準62項，在全省開展25個新的試點項目，其中農牧業、紡織業、倉儲業等18個類別已取得共通成果，林業、機械設備製造業等十類的共通標準目前正在探索中。

據指出，目前福建已經形成「四共同三採用」，即「大陸先進標準台灣採用、台灣先進標準大陸採用、空白領域標準兩岸共同研製採用」的工作機制。目前，福建直接採認台灣專業技術職業資格11項、職業技能資格34項，有5,700多名台灣人取得大陸「技能人員國家職業資格證書」或「職業資格等級證書」。

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