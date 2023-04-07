應監管要求？ 傳杭州阿里巴巴網路科技公司減資99%

據澎湃新聞報導，杭州阿里巴巴網路科技有限公司近日發生工商變更，註冊資本由人民幣122億元減至約人民幣1.05億元。該公司成立於2018年3月，張勇為法定代表人、董事長兼總經理，由淘寶（中國）軟體有限公司全資持股。

對於此一變更，有猜測認為是與阿里此前公佈的組織變革相關。對此，有知情人士表示，調整是應監管要求，與阿里組織調整無關。

不過，據上證網，阿里相關人士7日下午回應稱：網傳「杭州阿裡巴巴網路科技有限公司應監管要求減資」消息不屬實，係公司正常工商登記變更。

據了解，阿里巴巴曾透過一家中國大陸子公司來持有螞蟻集團33％的股份，螞蟻集團在2020年披露的招股書顯示，該公司即為杭州阿里巴巴網路科技有限公司。

另澎湃新聞從大陸國家企業信用信息公示系統查詢獲知，螞蟻集團披露的2021年年度報告股東一欄已無杭州阿里巴巴網路科技有限公司身影，杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥）以及杭州君澳股權投資合夥企業（有限合夥）分別為其第一和第二股東。

此前3月28日，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇發布全員信《唯有自我變革，才能開創未來》，宣佈啟動「1+6+N」組織變革。

在阿里巴巴集團下，將設立阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數位商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。業務集團和業務公司分別成立董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。

在公開信中，張勇當時稱，「市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。」