上海砸重金招商 鎖定半導體等三大先導產業

上海6日舉辦的2023全球投資促進大會上發布新政，在集成電路（半導體）、生物醫藥、人工智慧（AI）三大先導產業方面，上海對於引進的優質項目最高可給予人民幣1億元獎勵。

2023上海全球投資促進大會推出新一輪投資促進政策，共三部分、24條措施。據央廣網報導，新政圍繞招商獎勵、模式和空間，推出招商引資政策新工具；圍繞「三大先導產業」和「四個新賽道」，提出具體招商政策，強化重點產業招商新能力。

新政拿出「真金白銀」對引進總部項目購租房最高給予人民幣1,000萬元補助，對重大招商專案最高獎勵人民幣1億元。同時，對引進的貸款、融資租賃增資擴產專案，透過採取貸款貼息、融資租賃補貼的模式，激發企業投資意願。

同時，新政透過吸引集聚優質項目，加快培育新興產業集群。在三大先導產業方面，上海對於引進的優質項目，最高可給予人民幣1億元的支援。其中積體電路領域將聚焦關鍵環節招商；生物醫藥領域將吸引優質企業在滬設立各類總部、研發中心、生產基地；人工智慧領域將加快招引智慧晶片、核心演算法、作業系統等專案，加快優質項目落地。

在智慧終端機、綠色低碳、數位經濟及元宇宙四個新賽道方面，上海將引進一批新能源及智慧網聯汽車、智慧型機器人、智慧穿戴等項目；圍繞碳達峰、碳中和目標，瞄準能源清潔化、原料低碳化等「六化」方向，加快引進和培育綠色低碳企業。

同時，深度應用大數據、雲計算、物聯網、區塊鏈等新技術，推進產業數位化和數位產業化協同發展，加快招引高能級數位產業集群專案。

在2023上海全球投資促進大會上，包括新迪數字在內的26個代表性項目進行現場簽約，總投資額達人民幣674億元。

據上海證券報報導，今年以來，上海市已累計簽約353個人民幣億元以上重大產業專案，總投資人民幣2,254億元。近期，上海又梳理出包括上述26個專案在內的重大招商簽約專案168個、總投資人民幣3,270億元。截至目前，今年上海重大產業項目投資額已逾人民幣5,500億元，超去年同期水準。