大宗商品指數 32個月最高點

中國物流與採購聯合會5日發布的數據顯示，3月中國大陸大宗商品指數（CBMI）為103.4%，較上月上升0.6個百分點，來到2020年8月以來的最高點。中國物流與採購聯合會稱，當前中國大陸大宗商品市場穩中向好的特點進一步顯現。

各分項指數中，大宗商品供應指數升至2020年8月以來的最高點，為104.6%，顯示隨著大陸經濟和製造業的復甦，市場需求持續回暖，生產企業對後市預期良好，生產熱情高漲，使得國內大宗商品市場供應量持續增加，增速有所加快。

3月，中國大陸大宗商品銷售指數較上月上升1.5個百分點，至104.2%，為近六個月以來的最高點，顯示隨著傳統旺季的來臨，市場銷售情況向好，本月中國大陸大宗商品銷售量增速較上月有所加快。各主要商品中，除汽車外，鋼鐵、鐵礦石、成品油、有色金屬和化工商品銷售量繼續上升。

同期，大宗商品庫存指數跌至99.6%，為近五個月以來的最低點，顯示前期持續處於積壓態勢的商品庫存開始減少，大陸國內大宗商品庫存壓力有所緩解。

中新社報導指出，3月中國大宗商品指數升至近32個月以來的最高點，顯示隨著疫情因素明顯消退和傳統消費旺季的來臨，行業預期持續向好。綜合來看，大陸國內大宗商品相關企業生產經營活動正在顯露積極跡象，行業穩中向好的態勢繼續深入發展。

中國物流信息中心專家認為，進入4月，考慮到國內經濟運行繼續保持恢復態勢，製造業和基建將會繼續帶動需求增長，短期內大宗商品市場供需基本平衡，仍處於去庫存化階段，預計4月大陸國內大宗商品市場仍將維持穩中向好的態勢。